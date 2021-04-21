مياه قنا: 5 منافذ لتحصيل فواتير الاستهلاك بـ 16 منطقة

أعلن المهندس رجب عرفة خليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن إنشاء منافذ تحصيل ثابتة بمواعيد معلنة، بخلاف مواعيد العمل الرسمية، للتيسير علي المواطنين.

وأوضح خليل، أن مواعيد العمل بتلك المنافذ خلال شهر رمضان المعظم، أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة العاشرة مساء.

و وجه رئيس شركة مياه قنا، بضرورة تواجد المحصلين داخل المنافذ تسهيلا على المواطنين لسداد فواتير استهلاك المياه خلال الفترات الموضحة.

وأشار رئيس شركة مياه قنا، إلي أن المناطق هى: المنفذ الأول ومقره محطة صرف صحى المنشية تخدم مناطق المنشية ١ و المنشية ٢ والمنشية ٣، و المنفذ الثانى ومقره محطة صرف صحى مدينة العمال مناطق مدينة العمال ١ ومدينة العمال ٢ ومدينة العمال ٣.



وتابع رئيس شركة المياه بقنا، أما المنفذ الثالث و مقره محطة صرف صحى المعنا، فيخدم مناطق المعنا١ ، والمعنا ٢ والمعنا ٣، و المنفذ الرابع ومقره محطة صرف صحى النحال مناطق النحال والحاكم العسكرى و مصنع المكرونة، فيما يخدم المنفذ الخامس ومقره محطة صرف صحى الكنوز، مناطق الكنوز ١ و الكنوز ٢ والكنوز ٣ و المساكن.

خريطة منافذ التحصيل

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