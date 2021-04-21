اعتداء على فنيين بـ وزارة الري في إزالة مواسير صرف بـ ترعة..تفاصيل

قام اليوم المهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الموارد المائية والرى لشئون مجلس النواب وإدارة المياه، والمهندس محمد هلال، مدير عام ري غرب البحيرة بالمرور على عمليات التأهيل الجارى تنفيذها بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ومتابعة نسب وجودة التنفيذ.



تم المرور على ترعة سيدى عطية، وجار العمل في باقى المسافة والأعمال المنفذة بحالة جيدة، وتم التأكيد على الجهاز الفني للعملية بسرعة تلافي بعض الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور .

كما تم المرور على ترعة الزيانة بطول ٤.٢ كم، وتم تنفيذ مسافة ٣.٨ كم والأعمال المنفذة بحالة ممتازة وجار العمل في باقي المسافة.

وأثناء المرور قام بعض المخالفين بالتعدي على المقاول والجهاز الفني للعملية بسبب إزالة مواسير الصرف الصحي المخالفة والمارة فى الترعة.

وعلى الفور قام المهندس محمد خليفه الغايش مهندس رى دمنهور ومهندس العملية بإبلاغ الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين وتم استئناف العمل؛ وتم التأكيد بالإلتزام بتنفيذ الأسوار داخل الكتل السكنية، والالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

كما تواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

