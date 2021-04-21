عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم





أثبت الإنسان المصرى عبر التاريخ القدرة والعزيمةعلى قهر المستحيل,فلماذا استسلمنا لغزو القبح وعدم محاولة صده خلال أكثر من ثلاثين عاما؟فمع زيادة النسل تضاءل تميز مجتمعنا لزيادة الاستهلاك للموارد,وتضاعف عدد السكان عشرات الأمثال عن المعقول المناسب,والآن تعانى مصر مشكلة وجود الكثيرين من غير المؤهلين للمشاركة فى نهضة "أم الدنيا".

إن الأمم تقوم بالكفاءة والعمل,وليس بالفهلوة والكسل,وبالعلم والإيمان الصادق وليس المتلون حسب الأهواء,والحقيقة أن شلال الزيادة السكانية يربك نهضة بلادى، ولا تقل إن الصين تعدادها بالمليارات. إنهم هناك يتحملون مصاعب جمة وقاسية وإدارة البلاد بها لاتناسب طبيعة الشعب المصرى,ونحن نزيد بأكثر من مليونين و300ألف نسمة كل عام,ولدينا أفواه تلتهم ماننتجه ونستورده بالعملة الصعبة، ولدينا الكثيرون من متواضعى الثقافة الذين لا يدركون مالهم وما عليهم,وساعد ذلك على زيادة النسل والارتكان بلا مبالاة على أريكة الدعم منذ زمن بعيد، واستمرأ الشعب مجانية التعليم ودعم السلع الأساسية مع "أن لكل شىءثمنا"، ولابد أيضا من الوعى الدينى.. قالوا إن الرسول الكريم قال:"تناكحوا تناسلوا إنى مباه بكم الأمم يوم القيامة",والسؤال كيف يتباهى بنا الرسول الكريم ونحن نعانى الأمراض المزمنة إياها: الجهل والفقر والمرض.المباهاه بالكيف المبهر,وليس بالكم المؤسف!والحل هو أنه لابد من فهم الدين الصحيح,وأن تتحرك الحكومة وتحرم الطفل الثالث من الدعم.هكذا فعلت سنغافورة, حيث رفعت الدعم عن الطفل الثالث وتدخلت دول كثيرة لحماية أوطانها من أفواه تلتهم تنميتها فى الصين والهند وغيرهما.وتبقى ملاحظة أخيرة إن مصر والدنمارك سنة 1905 كانتا أربعة ملاين نسمة, والآن أصبحت الدانمارك 8ملايين نسمة ومصر 100مليون,وبعد ذلك تسألون ماذا حدث للمصريين ونشهق مستنكرين جرائم ليست من شيمة المصريين!؟ونختنق فى الشوارع,ونعانى تكدس البيوت, وتسيل الدموع من رؤية أولادنا فى المدارس بلا مقاعد ولاملاعب.لابد من مواجهة المشكلة سريعا.ألا يكفى تأخيرأكثر من خمسين عاما لصد غزو الزيادة السكانية العشوائية بلا وعى ولا إدراك,بعد أن نجحنا فى القضاء على العشوائيات فى المبانى.؟

• أرى أناسا كثرا من الذين غابت ضمائرهم من أصحاب المتاجر وأصحاب الأعمال وأصحاب الحرف والمهن لايخافون الله ويطبقون نظريات التجارة شطارة وفهلوة على حساب القيم والمبادىء التى تربينا عليها,فتجد الكثير من هؤلاء يرفعون الأسعار ارتفاعا مبالغا فيه دون أسس متعارف عليها فى حرفية البيع والشراء,ومقدار نسبة الربح,وللأسف فى هذا الوقت تجد الكثرة من هؤلاء لايأبهون برقابة أو خوف من الله,بل يبحثون عن مصلحتهم فقط.ياسادة لابد من أن يكون هناك تدخل فورا ورقابة على الأسعار,ولابد من مراجعة فواتير الشراء لمعرفة فروق الأسعار بين الشراء والبيع,لتعلم الجهات المسؤولة حجم الأرباح لأن تقدير الأرباح العشوائى الذى يصل فى بعض المنتجات إلى 70%ظلم عظيم للمواطن وافتراء,ومهما قدمت الدولة من عرض منتجات مخفضة فلن تكفى لتحقيق الاستقرار السلعى,لأن الاستهلاك كبير إلى درجة كبيرة,فلابد من تفعيل دور الدولة فى الرقابة الصحيحة الحازمة التى تعود بالفائدة على كل مواطن يعانى من الغلاء والبلاء الذى نعيش فيه بصورة يومية,ولابد لها من التحرك السريع وفى كل المواقع,وتحديد أسعار عادلة وليس بهذه الصورة الظالمة التى نتعرض لها.

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