إنتر يتعادل مع سبيزيا 1-1 في الدوري الإيطالي

فرض فريق سبيزيا، التعادل، على ضيفه إنتر، بهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 لبطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح دييجو فارياس، التسجيل، لـ سبيزيا، في الدقيقة 12، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لـ إنتر، وفشل سمير هاندانوفيتش حارس مرمى النيراتزوري في التعامل معها لتسكن شباكه.



وأحرز الكرواتي إيفان بيريسيتش هدف التعادل لـ إنتر في الدقيقة 39 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله أشرف حكيمي من الجهة اليمنى.



إنتر كثف محاولاته في الشوط الثاني لتسجيل هدف التقدم، واستطاع هز شباك سبيزيا بالفعل في الدقيقة 85 عن طريق روميلو لوكاكو، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1.



وبذلك التعادل، ارتفع رصيد إنتر لـ 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، ورصيد سبيزيا لـ 33 نقطة في المركز الخامس عشر.