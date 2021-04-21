طبيب الزمالك يكشف سر غياب أوباما عن المران

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن سر غياب يوسف أوباما عن مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وأكد طبيب الزمالك أن اللاعب يعاني من إصابة في الكتف تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة، وشارك في مران أمس بشكل طبيعي ولكنه اشتكى بعد المران من الإصابة.

واضاف طبيب الفريق أن أوباما سيخضع لفحص بالآشعة اليوم لمعرفة حجم الإصابة وسيغيب عن مواجهة الغد أمام الإنتاج. ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ 16 للدوري الممتاز على استاد السلام.