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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تسجل رقما في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

سجلت وزارة الصحة البحرينية 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ، منها 407 حالات لعمالة وافدة، و571 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و30 حالة قادمة من الخارج.
 

كما سجلت الصحة البحرينية حالتي وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 607 حالة.


فيما رصدت الوزارة البحرينية تعافي 1057 حالة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الآن إلى 607.
 

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 96، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 158 حالة في حين أن 10694 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 10790 حالة قائمة.

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