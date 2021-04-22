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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأوقاف تكشف تفاصيل مسابقاتها خلال شهر رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قال محمد أبو ستيت، المدير العام للمركز الإعلامي لوزارة الأوقاف، إن هناك مكافأة إضافية قدرها 2500 جنيه، لقيادات “أعلى 3 مديريات على مستوى الجمهورية تحصيلًا خلال الشهر الكريم”.

 

وأضاف أبو ستيت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن وزارة الأوقاف أطلقت مسابقة رمضانية جديدة تحت عنوان "المجددون"، وتتضمن 20 سؤالاً في الدين والثقافة واللغة العربية.
 

ووضعت وزارة الأوقاف، شرطا، للمركز الأول؛ وهو الحصول على 75% على الأقل من درجات المسابقة، وستكون هناك 5 جوائز تفضيلية، قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه، وشهادة تقدير؛ بشرط الحصول على 65% على الأقل من درجات المسابقة.
 

وزارة الأوقاف الشهر الكريم أوقاف رمضاني جوائز

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