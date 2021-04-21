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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

جولات وزير الخارجية الإفريقية | أستاذ علاقات دولية يكشف الأهداف المصرية المرجوة

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري

قال أستاذ العلاقات الدولية طارق البرديسي، إن الجولات الإفريقية التي يجريها حاليا وزير الخارجية السفير سامح شكري، تأتي لتأكيد حرص الدبلوماسية المصرية على تحقيق السلم واستقرار الأوضاع بـ المنطقة الجنوبية، وحل الخلافات القائمة في إطار مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية السليمة بين الدول.

 

وأضاف "البرديسي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن المسعى المصري دائما هو تحقيق الحلول السياسية والوصول بالمفاوضات أو الخلافات إلى حل نهائي سلمي يصب في صالح كافة الدول، مؤكدا أن مصر حريصة للحظة الأخيرة على تحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية من خلال المساعي الدبلوماسية.

 

وحول الرسائل التي تريد مصر إيصالها من خلال الجولات، أوضح "البرديسي"، أن رسائل مصر واضحة وثابتة ومستقرة وهى ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، لـ حفاظ كلا منهم على حقوقه المائية وحقوقه القانونية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال اتفاق سياسي وقانوني ملزم.

 

وأكد "البرديسي"، أن التنصل من المسؤولية وعدم الرغبة في الوصول إلى اتفاق الملزم، يعرض أمن المنطقة للخطر ومصالح الدول للضياع، وهذا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.

 

وعن الأهداف التي تريد مصر تحقيقها، أشار "البرديسي" إلى أن كل الخيارات قائمة أمامنا كما هو معروف وأكدت عليه القيادة السياسية المصرية، لكن نحن حريصون على تحقيق السلام، والوصول إلى صيغة مشتركة ملزمة للأطراف الثلاثة للحفاظ على الحقوق المائية لدولتي المصب.

 

واختتم: مصر حريصة على علاقاتها مع إثيوبيا وكافة الأطراف والدول المشاركة في حوض النيل، معقبا: "مصر هي من أنشأت الإتحاد الإفريقي وعضو أساسي في الأمم المتحدة، وحريصة على عدم المساس بأحكام ومبادئ القانون الدولي العام كـ دولة متحضرة لها تاريخ سياسي معروف سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي.

 

وبدأ وزير الخارجية السفير سامح شكري، الأحد، جولة أفريقية استهلها بالعاصمة الكينية نيروبي لتسليم رسائل حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

 

وتشمل جولة وزير الخارجية السفير سامح شكري كينيا وجزر القُمُر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والنيجر وتونس.


ويسلم سامح شكري، خلال جولته إلى قادة الدول الأفريقية الـ 6، رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

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