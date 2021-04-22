أجواء رمضانية بسوق العطارين في دمياط.. شاهد

محافظة دمياط

تعد سوق العطارين بمدينة دمياط من أهم وأشهر الأسواق التى تشتهر ببيع العطارة وياميش رمضان، وبرغم جائحة كورونا، إلا أن حركة البيع والشراء هذا العام انتعشت عن العام الماضي .

ويتوافد الدمايطة على السوق من مختلف أنحاء المحافظة وقراها ومدنها، حيث إن بها أهم المنتجات الخاصة بالعطارة وياميش رمضان، بالإضافة إلى أن أسعارها أقل من المعروض بالمحال التجارية بالمحافظة، ووجود أصناف متعددة بها يصعب على المواطن أن يجدها بنفس الجودة خارج السوق.

وتتميز السوق بروحانيات خاصة وطقوس رمضانية متميزة ومختلفة، فنجد الزينة الرمضانية والفوانيس بطول السوق وعند المداخل، مما يجذب إليها الأنظار والرواد من جميع أنحاء المحافظة.

“صدى البلد” تجول داخل سوق العطارين بوسط مدينة دمياط للتعرف على الأجواء الرمضانية بهذه السوق الأشهر بالمحافظة.

يقول محمود عطا، تاجر حبوب بسوق العطارين، إن الإقبال هذا العام أكبر بكثير من العام الماضي، نظرا لعدم وجود حظر.

وأشار إلى أن الأسعار زادت عن العام الماضي بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%، مؤكدا أن لسوق العطارين روحانيات خاصة خلال شهر رمضان.

وقال السيد محمد، تاجر تمور وياميش رمضان بالسوق: “توارثت مهنة العطارة وبيع التمور وياميش رمضان عن والدى وجدى، ونعمل منذ عشرات السنين بسوق العطارين”.

وأضاف: “رغم أن العطارة والياميش منتشرة في الكثير من المحال التجارية خارج السوق، إلا أن المواطن يفضل المجيء للسوق لشراء مستلزماته المختلفة نظرا للجودة وانخفاض الأسعار، والاستمتاع بالأجواء الرمضانية”.

ويوضح أحمد إبراهيم، تاجر بالسوق، أن معظم الإقبال يكون على الأساسيات مثل التمر وجوز الهند والزبيب والكركديه، والتى ارتفعت أسعارها بنسبة قليلة بعكس المكسرات التى ارتفعت بنسبة 20%.

وأشار إلى أن المواطن الدمياطى اعتاد التردد على السوق لشراء مستلزماته من العطارة وياميش رمضان، فالسوق تستعد كل عام لاستقبال الشهر الكريم ويعد هو موسم العطارة لأصحاب محال العطارة بسوق العطارين.

وأكد عم حسن، أشهر تجار العطور بالسوق ومن قدماء المحاربين، أن الدمايطة يعشقون سوق العطارين ويفضلون شراء الياميش والعطارة حتى العطور منها، فرمضان بالنسبة للدمايطة هو جولة الشراء من سوق العطارين.

وأوضح أن الأطفال يفضلون المجيء للسوق بصحبة الأمهات للتنزه وسماع الأغانى الرمضانية والاحتفال بالأجواء الرمضانية، وأحيانا يقوم أصحاب المحال التجارية وياميش رمضان بتوزيع الحلوى والشيكولاتة عليهم.