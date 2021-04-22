عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

أجواء رمضانية بسوق العطارين في دمياط.. شاهد

سوق العطارين في دمياط
سوق العطارين في دمياط

تعد سوق العطارين بمدينة دمياط من أهم وأشهر الأسواق التى تشتهر ببيع العطارة وياميش رمضان، وبرغم جائحة كورونا، إلا أن حركة البيع والشراء هذا العام انتعشت عن العام الماضي .

 

ويتوافد الدمايطة على السوق من مختلف أنحاء المحافظة وقراها ومدنها، حيث إن بها أهم المنتجات الخاصة بالعطارة وياميش رمضان، بالإضافة إلى أن أسعارها أقل من المعروض بالمحال التجارية بالمحافظة، ووجود أصناف متعددة بها يصعب على المواطن أن يجدها بنفس الجودة خارج السوق.

 

 وتتميز السوق بروحانيات خاصة وطقوس رمضانية متميزة ومختلفة، فنجد الزينة الرمضانية والفوانيس بطول السوق وعند المداخل، مما يجذب إليها الأنظار والرواد من جميع أنحاء المحافظة.

 

“صدى البلد” تجول داخل سوق العطارين بوسط مدينة دمياط للتعرف على الأجواء الرمضانية بهذه السوق الأشهر بالمحافظة.

 

يقول محمود عطا، تاجر حبوب بسوق العطارين، إن الإقبال هذا العام أكبر بكثير من العام الماضي، نظرا لعدم وجود حظر.

 

وأشار إلى أن الأسعار زادت عن العام الماضي بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%، مؤكدا أن لسوق العطارين روحانيات خاصة خلال شهر رمضان.

 

وقال  السيد محمد، تاجر تمور وياميش رمضان بالسوق: “توارثت مهنة العطارة وبيع التمور وياميش رمضان عن والدى وجدى، ونعمل منذ عشرات السنين بسوق العطارين”.

 

وأضاف: “رغم أن العطارة والياميش منتشرة في الكثير من المحال التجارية خارج السوق، إلا أن المواطن يفضل المجيء للسوق لشراء مستلزماته المختلفة نظرا للجودة وانخفاض الأسعار، والاستمتاع بالأجواء الرمضانية”.

 

ويوضح أحمد إبراهيم، تاجر بالسوق، أن معظم الإقبال يكون على الأساسيات مثل التمر وجوز الهند والزبيب والكركديه، والتى ارتفعت أسعارها بنسبة قليلة بعكس المكسرات التى ارتفعت بنسبة 20%.

 

وأشار إلى أن المواطن الدمياطى اعتاد التردد على السوق لشراء مستلزماته من العطارة وياميش رمضان، فالسوق تستعد كل عام لاستقبال الشهر الكريم ويعد هو موسم العطارة لأصحاب محال العطارة بسوق العطارين.

 

وأكد عم حسن، أشهر تجار العطور بالسوق ومن قدماء المحاربين، أن الدمايطة يعشقون سوق العطارين ويفضلون شراء الياميش والعطارة حتى العطور منها، فرمضان بالنسبة للدمايطة هو جولة الشراء من سوق العطارين.

 

وأوضح أن الأطفال يفضلون المجيء للسوق بصحبة الأمهات للتنزه وسماع الأغانى الرمضانية والاحتفال بالأجواء الرمضانية، وأحيانا يقوم أصحاب المحال التجارية وياميش رمضان بتوزيع الحلوى والشيكولاتة عليهم.

 

اخبار محافظة دمياط شهر رمضان سوق العطارين اخبار المحافظات اخبار دمياط

ترشيحاتنا

أجواء رمضانية بسوق العطارين في دمياط.. شاهد

بري وبحري وسكة حديد.. تفاصيل مشاريع النقل بين مصر وليبيا

حادث بشع يهشم سيارة استون مارتن على طريق السويس .. صور

دعاء اليوم العاشر من رمضان.. كلمات مستحب ترديدها

وكيل خطة النواب: العاشر من رمضان ذكرى النصر والكرامة

شاهد.. قناة مدرستنا تذيع فيلما قصيرا عن أمجاد المصريين في حرب العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

الذهب يتجه لأعلى مستوى في شهرين وتراجع الدولار | تفاصيل

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

إصابة ١٢ شخص في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ