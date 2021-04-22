احتفالا بحلول الشهر المبارك رئيس جامعة حلوان يهنئ الطلاب بالشهر أثناء تفقده كلية تكنولوجيا التعليم.. ويشارك الإفطار مع طلاب المدينة الجامعية

* رئيس جامعة حلوان: أبواب مكتبي مفتوحة للجميع

* رئيس جامعة حلوان: يؤكد على أهمية اللقاءات الدورية مع الطلاب

* رئيس جامعة حلوان : يحرص على التأكيد على سلامة الطعام المقدم لطلاب الجامعة



شارك الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أبناءه الطلاب الإفطار في الشهر الفضيل في المطعم المركزي بالحرم الجامعي في ظل أجواء رمضانية مبهجة اتسمت بالمحبة والألفة والروح الأسرية.

وقد هنأ رئيس جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بحلول شهر رمضان الكريم شهر الخير والمحبة والعبادات والقرب من الله، داعيا المولى عز و جل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن و الرخاء و ألا يأتى رمضان المقبل إلا و قد زال الوباء و البلاء.

كما أكد سيادته أن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع معربا عن استعداده لتقديم الدعم و تذليل الصعوبات التى تواجه أبناءه الطلاب.

واستمع الدكتور ماجد نجم إلى بعض الطلاب لمعرفة آرائهم في جودة الأطعمة المقدمة وتنوعها واحتياجاتهم المختلفة.



وقد قوبل هذا الإفطار بسعادة غامرة من الطلاب لحرص قيادات الجامعة الدائم على التواصل معهم بالاضافه إلى شعورهم بالود والمحبة و الجو الأسرى، و فى نهاية اللقاء حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع سيادته.



كما قام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية لكلية التكنولوجيا والتعليم بالأميرية، وكان فى استقبال سيادته الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، والسادة الوكلاء.

في بداية الزيارة قدم الدكتور ماجد نجم خالص التهاني للأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي بمناسبة تعيين سيادته عميدًا للكلية، متمنياً له السداد والتوفيق، كما قدم التهاني للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا الله أن يعيده عليهم و على مصر بالخير و اليمن و البركات.

ثم اجتمع سيادته بقيادات الكلية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لمناقشة بعض الأرآء حول تطوير الكلية، و قد أبدى سيادته استعداده التام لتذليل جميع العقبات والبدء في تنفيذ أي مقترحات تسهم في تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا على استيعاب الجامعة للطاقات الشبابية، والتواصل الدائم والمستمر معهم.

و قد أكد الدكتور ماجد نجم على أهمية اللقاءات الدورية مع أبناء الجامعة وخاصةً الكليات خارج الحرم الجامعي بهدف خلق حلقات تواصل دائمة تساعد على النهوض بالعملية التعليمية و تطوير أداء الجامعة.

وقد أعرب رئيس جامعة حلوان عن بالغ سعادته بتواجده وسط أبناءه من كلية التكنولوجيا والتعليم، الذين حرصوا بدورهم علي إبداء سعادتهم بتواصل قيادات الجامعة الدائم معم وسعيهم إلى التطوير المستمر، وفي ختام الزيارة قام الدكتور ماجد نجم بجولة تفقدية فى قاعات ومعامل الكلية.

يختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي الأول لإعداد القيادات بجامعة حلوان، والذي يقام وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

أقر مجلس الجامعة أن أول برنامج يقام لأعضاء مجلسها، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وأكد نجم، أن الجامعة تحرص على إعداد القيادات والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بعقد الدورات التدريبية لهم في العديد من الجوانب، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز أن الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بها الموضوعات الرئيسية ومجموعة من الموضوعات الأخرى الفرعية التى يتم الاختيار منها وفقا لرؤية وتوجه كل جامعة،مشيرة إلى اهتمام رئيس الجامعة والدكتورة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بهذا البرنامج واختيار المدربين.



ويختتم البرنامج التدريبى غدآ الخميس الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢١ ويتضمن : محاضرة بعنوان القضايا القومية ومكافحة الفساد ويحاضر فيها أحد أعضاء هيئة مكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

