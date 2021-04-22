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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق توك توك ووالده يمزقان وجه ربة منزل لرفضها دفع إتاوة الركوب بالمحلة الكبري

سائق توك توك ووالده
سائق توك توك ووالده يمزق وجه ربة منزل لرفضها دفع إتاوه ركوب

شهدت منطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية شروع عاطل  على تمزيق وجه ربة منزل باستخدام "موس" وإصابتها بجرح قطعي غائر  بالناحية اليسرى من الوجة طولة 15 سم  بواقع 45 غرزة لرفضها دفع الإتاوة ، وتم نقل المجني عليها الي المستشفي المحلة العام لاسعافها. 
تلقي اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور قسم أول المحلة بورد بلاغ بوصول فتاة "حمدية. ح. ح. " في العقد الثالث من العمر  ومقيمة بمنطقة محلة البرج بدائرة القسم ومصابة بجرح قطعي كبير بالوجه من الناحية اليسرى.

وبسؤال المجني عليها ذكرت حدوث مشادة كلامية بينها وبين سائق توك توك ويدعى ابراهيم. ح 19 سنة  ووالده ويدعى "حسن. ا" بائع وتطور الأمر إلى قيامهم بالتعدي بالضرب المبرح عليها أمام مسمع ومرئ من الجميع بسبب رفض أسرتها دفع اتاوة وأعمال بلطجة المتهم ووالدة.

وذكرت المجني عليها في البلاغ انه حال الدفاع عن والدتها وشقيقتها، قام المتهم بإخراج اله حادة "موس" وتعدي عليها وإصابتها بجرح قطعي غائر بالناحية اليسرى من الوجة بطول 15 سم وبواقع 45 غرزة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر يحمل رقم  317 لسنة 2021 واخطرت النيابة العامة للتحقيق  والتي أمرت بسرعه ضبط مرتكبي الواقعة .

سائق توك توك ووالده يمزق وجه ربة منزل لرفضها دفع إتاوه ركوب توك توك بشوارع المحل

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سائق توك توك يمزق وجه سيده حرب شوارع شوارع المحلة

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