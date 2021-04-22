عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللبنانية ريم الشريف تكشف عن أغنيتها بـ العراقية .. صور

صدى البلد

كشفت الفنانة اللبنانية ريم الشريف عن استعدادها لإطلاق أغنية عراقية بعنوان "طمني عنك حب" وذلك بمأدبة إفطار أقامتها بأحد فنادق دبي بحضور الفنان يعقوب شاهين وخبير التجميل بوبا إضافة إلى أصدقائها المقربين.

"طمني عنك يا حب" من كلمات رامي العبودي وألحان الفنان نور الزين وتوزيع عمر الصباغ وسيتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد، وسيتضمن الكليب لوحات راقصة من إبداع نديم شرفان وتنفيذ فرقته الاستعراضية، يشار إلى أن هذه الأغنية من إنتاج "لايف ستايلز أستوديو" في ثاني تعاون يجمع ريم مع هذه الشركة بعد أغنية "قومي وقفي يا بيروت".

وقالت ريم : "أحضر الكثير من المشاريع الفنية الجديدة، وأنا أصلاً زرت دبي لإتمام الاتفاقات الجديدة، وسأعود إلى بيروت لتصوير عمل جديد"، وكانت ريم قد خضعت لجلسة تصوير خاصة في دبي تضمنت 4 إطلالات مختلفة.

وعقب الأفطار قام أصدقاء ريم بمفاجأتها بالإحتفال بعيد ميلادها قبل أسبوع عن موعده، وانهالت المعايدات على ريم في وسائل التواصل الاجتماعي مما اضطر ريم لتشكر الجميع وتوضح بأنها فوجئت بأصدقائها وهم يستبقون الاحتفال بعيد ميلادها.

وشهدت مأدبة الإفطار أحاديث مختلفة جمعت بين الفنانة ريم وضيفها الفنان يعقوب شاهين، لا سيما عن أبرز التطورات التي يشهدها سوق الأغنية العربية، حيث أخبرها يعقوب عن تفاصيل تصوير أغنية الجديدة، واتفقا أن يفكرا جدياً في تعاون فني بينهما بعد أن يطرح كل منهما جديدهما.

661b2cc3-bc17-4c66-bc5b-c7e2b50d70bb
661b2cc3-bc17-4c66-bc5b-c7e2b50d70bb
a6443f14-c2b7-44c1-98d9-47b71fb46b4b
a6443f14-c2b7-44c1-98d9-47b71fb46b4b
d9478f74-1ed0-4e95-b7ba-fccd8e209749
d9478f74-1ed0-4e95-b7ba-fccd8e209749
dbdc9c50-1b40-46f7-96c3-770d47f2c11c
dbdc9c50-1b40-46f7-96c3-770d47f2c11c
3e0ff748-8614-4ef8-bed1-6faba4494a5e
3e0ff748-8614-4ef8-bed1-6faba4494a5e
942e6977-b6fd-4b16-8922-25467c16cbcf
942e6977-b6fd-4b16-8922-25467c16cbcf
c27298b3-7dde-437b-838f-c9bdbdc9505f
c27298b3-7dde-437b-838f-c9bdbdc9505f
c53854d5-2f60-48c9-87e9-6dee11b2f93e
c53854d5-2f60-48c9-87e9-6dee11b2f93e
ريم الشريف اغنية باللهجة العراقية أغنية جديدة حفل افطار دبي اللبنانية ريم الشريف

ترشيحاتنا

أمير كرارة يتصدر تويتر بعد الحلقة 9 من مسلسل نسل الأغراب.. ومتابع: عامل عظمة

الاختيار 2.. إسلام جمال عن مشهد اغتياله لـ الشهيد محمد مبروك: متضايق من نفسي

القاضية ممكن.. خالد الغندور يسخر من هزيمة الأهلي أمام سموحة

بيريز يفجر مفاجأة عن بطولة دوري السوبر الأوروبي

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

طارق لطفي عن "القاهرة كابول": مخضوض من رد فعل الجمهور .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

أول قرار في الأهلي بعد الخسارة من سموحة بالدوري

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

بالاسماء.. قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة الاصلية لـ ١٦٨٦ محكوما عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ