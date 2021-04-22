اللبنانية ريم الشريف تكشف عن أغنيتها بـ العراقية .. صور

كشفت الفنانة اللبنانية ريم الشريف عن استعدادها لإطلاق أغنية عراقية بعنوان "طمني عنك حب" وذلك بمأدبة إفطار أقامتها بأحد فنادق دبي بحضور الفنان يعقوب شاهين وخبير التجميل بوبا إضافة إلى أصدقائها المقربين.

"طمني عنك يا حب" من كلمات رامي العبودي وألحان الفنان نور الزين وتوزيع عمر الصباغ وسيتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد، وسيتضمن الكليب لوحات راقصة من إبداع نديم شرفان وتنفيذ فرقته الاستعراضية، يشار إلى أن هذه الأغنية من إنتاج "لايف ستايلز أستوديو" في ثاني تعاون يجمع ريم مع هذه الشركة بعد أغنية "قومي وقفي يا بيروت".

وقالت ريم : "أحضر الكثير من المشاريع الفنية الجديدة، وأنا أصلاً زرت دبي لإتمام الاتفاقات الجديدة، وسأعود إلى بيروت لتصوير عمل جديد"، وكانت ريم قد خضعت لجلسة تصوير خاصة في دبي تضمنت 4 إطلالات مختلفة.

وعقب الأفطار قام أصدقاء ريم بمفاجأتها بالإحتفال بعيد ميلادها قبل أسبوع عن موعده، وانهالت المعايدات على ريم في وسائل التواصل الاجتماعي مما اضطر ريم لتشكر الجميع وتوضح بأنها فوجئت بأصدقائها وهم يستبقون الاحتفال بعيد ميلادها.

وشهدت مأدبة الإفطار أحاديث مختلفة جمعت بين الفنانة ريم وضيفها الفنان يعقوب شاهين، لا سيما عن أبرز التطورات التي يشهدها سوق الأغنية العربية، حيث أخبرها يعقوب عن تفاصيل تصوير أغنية الجديدة، واتفقا أن يفكرا جدياً في تعاون فني بينهما بعد أن يطرح كل منهما جديدهما.

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