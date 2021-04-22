فحص طبي لأليو ديانج بالأهلي

يخضع أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة.

ويخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على درجة الإصابة والبرنامج العلاجي المناسب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وكان ديانج قد خرج مصابًا في الشوط الثاني من مباراة سموحة، بعد أن فضل الجهاز الفني استبداله تجنبًا لتفاقم إصابته.

وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة سموحة، للتركيز والاستعداد للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أكد عقب المباراة أن الفريق لم يكن موفقًا في مباراة سموحة، وأهدر العديد من الفرص، وكان هناك بعض الأخطاء الفردية والجماعية.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي بذل مجهودًا كبيرًا خلال المباريات الماضية، وفقد عددًا من اللاعبين بسبب الإصابات، واضطر إلى إجراء تبديلات اضطرارية، وكان يمكن أن ينهي مباراة سموحة مبكرًا من خلال الفرصة المؤكدة، التي لاحت لأفشة في الدقائق الأولى من المباراة.