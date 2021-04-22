ريم البارودي: أعيش قصة حب وممكن أكون زوجة ثانية.. وريهام سعيد رفعت عليا قضية ومصممة تؤذيني

حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “ العرافة “ المذاع على قناة ”المحور ”، وتحدثت البارودي على كواليس حياتها الشخصية والفنية، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء :

ريم البارودي عن خطوبة أحمد سعد: وأنا مالي

علقت الفنانة ريم البارودي، على خبر خطوبة المطرب أحمد سعد، قائلة :" وأنا مالي ".



أخطر من الفيروسات.. ريم البارودي: أنا اتحسدت على مالي وجمالي وشهرتي.. فيديو

قالت الفنانة ريم البارودي، إن الحقد والحسد أخطر من الفيروسات، مضيفة :" خلال العام الماضي في ناس وقعت من حياتي بشكل كبير".



ريم البارودي: أعيش قصة حب حاليا وممكن أكون زوجة ثانية

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها عاشت قصص حب في فترات من حياتها ، مضيفة :" أنا عايشة قصة حب دلوقتي ".



ريم البارودي: أنا مش طماعة أو خاينة ولا أغير من نجمات الصف الأول

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها ليست إمرأة طماعة أو خاينة، مضيفة :" انا سريعة الغضب وأحاول أن أتحكم في غضبي بشكل كبير ".



ريم البارودي: شالوني من بون سواريه بسبب غادة عبد الرازق

قالت الفنانة ريم البارودي، إنه تم ترشيحها لفيلم “بون سواريه” مع غادة عبد الرازق، عقب مشاركتها مسلسل “الباطنية”، مضيفة: "أحب غادة عبد الرازق، وهي نجمة كبيرة ومحترمة".



لو شفتها في أي مكان|ريم البارودي تكشف تطورا في علاقتها بـ سمية الخشاب

كشفت الفنانة ريم البارودي، تطورات علاقتها بالفنانة سمية الخشاب قائلة:" انا كنت زعلانة من سمية الخشاب لكنها صعبت عليا ".



مصممة تؤذيني.. ريم البارودي: ريهام سعيد رفعت عليا قضية.. فيديو

كشفت الفنانة ريم البارودي، تفاصيل خلافاتها مع الإعلامية ريهام سعيد.