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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريم البارودي: أعيش قصة حب وممكن أكون زوجة ثانية.. وريهام سعيد رفعت عليا قضية ومصممة تؤذيني

ريم البارودي
ريم البارودي

حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “ العرافة “ المذاع على قناة  ”المحور ”، وتحدثت البارودي على كواليس حياتها الشخصية والفنية، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء :

 

ريم البارودي عن خطوبة أحمد سعد: وأنا مالي

علقت الفنانة ريم البارودي، على خبر خطوبة المطرب أحمد سعد، قائلة :" وأنا مالي ".


أخطر من الفيروسات.. ريم البارودي: أنا اتحسدت على مالي وجمالي وشهرتي.. فيديو

قالت الفنانة ريم البارودي، إن  الحقد والحسد أخطر من الفيروسات، مضيفة :" خلال العام الماضي في ناس وقعت من حياتي بشكل كبير".


ريم البارودي: أعيش قصة حب حاليا وممكن أكون زوجة ثانية

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها عاشت قصص حب  في فترات من حياتها ، مضيفة :" أنا عايشة قصة حب دلوقتي ".


ريم البارودي: أنا مش طماعة أو خاينة ولا أغير من نجمات الصف الأول

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها ليست إمرأة طماعة أو خاينة، مضيفة :"  انا سريعة الغضب وأحاول أن أتحكم في غضبي بشكل كبير ".


ريم البارودي: شالوني من بون سواريه بسبب غادة عبد الرازق
قالت الفنانة ريم البارودي، إنه تم ترشيحها  لفيلم “بون سواريه” مع غادة عبد الرازق، عقب مشاركتها مسلسل “الباطنية”، مضيفة: "أحب غادة عبد الرازق، وهي نجمة كبيرة ومحترمة".


لو شفتها في أي مكان|ريم البارودي تكشف تطورا في علاقتها بـ سمية الخشاب

كشفت الفنانة ريم البارودي،  تطورات علاقتها بالفنانة سمية الخشاب قائلة:" انا كنت زعلانة من سمية الخشاب  لكنها صعبت عليا ".


مصممة تؤذيني.. ريم البارودي: ريهام سعيد رفعت عليا قضية.. فيديو

كشفت الفنانة ريم البارودي، تفاصيل خلافاتها مع الإعلامية ريهام سعيد.

 

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