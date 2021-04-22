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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. جمهور الأهلي يحمل الشناوي الهزيمة أمام نادي سموحة.. السقا ينتظر عرض مسلسل كوفيد 25.. إياد نصار يترحم على محمد مبروك شهيد الحلقة التاسعة من الاختيار 2

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا، وإليكم أبرزها:

 

جمهور الأهلي يحمل الشناوي مسئولية الهدف الثاني أمام نادي سموحة
عزيزة ونادرة بيضحكوا.. شاهد.. ملك أحمد زاهر فى كواليس "نسل الأغراب" بصحبة منة بكلمات مؤثرة.. إياد نصار يترحم على محمد مبروك شهيد الحلقة التاسعة من الاختيار 2جماهير الأهلي تشيد بالأداء الرجولي لعمرو السولية أمام سموحةإهدار الفرص السهلة مشكلة.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على هزيمة الأهلي من سموحةكهربا يتصدر تويتر بعد خسارة الأهلي أمام سموحة بـ بمباراة مؤجلات الجولة 11مستنيه ..أحمد السقا عن اقتراب عرض مسلسل كوفيد 25هجمة مرتدة يتصدر تويتر.. ومغردون: لا يقل دورا عن الاختيار

موجز السوشيال ميديا اعمال أحمد السقا الشناوي هزيمة الاهلي امام سموحة اخبار اياد نصار الاختيار 2

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