خاص.. تعرف على أماكن الرادارات والسرعات المقررة بالقاهرة

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية عن السرعات المقررة بالمحاور الحيوية بالقاهرة.

وأفاد المصدر أن معظم المحاور المهمة بها رادارات للحد من حوادث الطرق وحفاظا على أرواح المواطنين ، لافتا أنه تم تعزيز تلك الرادارات وتركيب عدد آخر فى محاور جديدة منها :

- جوزيف تيتو سرعة 80

- ابو زيد خضر سرعة سرعة 80

- المشير سرعة 80

- التسعين الشمالى سرعة 80

- الثورة القادم من اسفل الدائرى وحتى حسين كامل سرعة 100

- شينزو ابى80

-نفق الازهر سرعة 50

- جميع المحاور رادار سرعة 60