برلماني: زيارة مدبولي لليبيا انعكاس لسياسة السيسي وتوجهات الدولة المصرية

أكد النائب محمود توشكي عضو مجلس النواب، وجود مكاسب سياسية واقتصادية وصحية وتعليمية وعلى مستوى النقل والطيران والكهرباء وغيرها، تحققت عبر الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي إلى ليبيا.

وأضاف توشكي خلال تصريحات له اليوم، أن هذه الزيارة تعد الأضخم منذ أكثر من 10 سنوات وضمت نحو 11 وزيرا بالحكومة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الزيارة انعكاس لنجاح السياسة الخارجية المصرية في ليبيا والإقليم، بعد استقبال الرئيس السيسي من قبل لكل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وشدد توشكي، على العديد من مكاسب الزيارة وفي مقدمتها عودة العمالة المصرية إلى ليبيا وتدشين خط ملاحي واعادة فتح خطوط الطيران بشكل مباشر وانشاء جامعة مصرية ومستشفى مصري في قلب طرابلس علاوة على المشاركة في مشاريع الكهرباء والطاقة في ليبيا. وكلها تعود بالخير والنفع على الشعبين المصري والليبي.

وأكد النائب محمود توشكي ان زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا، تؤكد على حصة مصر في إعادة الاعمار في ليبيا ونصيب الشركات المصرية، خصوصا وأن هناك تنافسا دوليا للفوز بعقود إعادة الإعمار الضخمة خلال الفترة المقبلة.