في مهمته الجديدة|8 مباريات أمام نجم الاهلي لـ حسم بطولة الشباب 2003

حقق شريف عبدالفضيل نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق طفرة في مهمته الجديدة بعد قيادته لفريق شباب الاهلي مواليد ٢٠٠٣ واثبت عبدالفضيل نفسه في مشواره التدريبي وبرع بقوة خلال فترة عمله داخل قطاع الناشئين بالاهلي.

حقق بطولة الجمهوريةً مواليد ٢٠٠٥ هذا الموسم وهو ما دفع مسئولي الاهلي لتكليفه بقيادة فريق الشباب بالنادي الاهلي مواليد ٢٠٠٣ عقب رحيل محمد شرف.

واستطاع عبدالفضيل تحقيق نتائج رائعة نجح من خلالها في الزحف بفريقه في الترتيب العام للبطولة وأصبح علي بعد نقطتين فقط من الانفراد بالمركز الاول حيث فاز فريقه تحت قيادته بـ ٣ انتصارات خارج الديار وتعادل وهزيمة واحدة.

ويعوّل مسئولو الاهلي علي عبدالفضيل بشدة، والذي أصبح يمتلك خبرات كبيرة بعدما تدرج في جميع المناصب ويواصل الفريق صحوته حيث يتبقي للفريق ٨ مباريات يتطلع فيها المدير الفني في تحقيق اهدافه وطموحات النادي بالفوز باللقب.