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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صيدلي يوضح سبب تغييره لتخصصه وفتح مدرسة طبخ.. فيديو

الدكتور الصيدلي محمد
الدكتور الصيدلي محمد حازم خلال لقائه مع شريف عامر

قالت الشيف منار هشام ، إنها قامت بعمل مشروع " COOKERY HUB " ، وتقوم بإعطاء " كورسات " لتعليم طرق الطبخ،: أنا بتعامل مع اللي قدامي على إنه ميعرفش أي حاجة عن الطبخ ، وبعلمه من أول حاجة ".

 

وأضافت " هشام " خلال لقائها مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على منصة " شاهد " ، أنها تتعرض بشكل يومي لأسئلة غريبة من الجمهور ،  معقبة  : " حتى في الكورس بيجيلي أسئلة عجيبة جداً " .

وتدخل الإعلامي شريف عامر، قائلاً : أنا ممكن أعرف أعمل بيض ، بس بمعرفش أعمل أرز " ، مضيفاً أن إبنه يدرس في الخارج ، وتعلم الطبخ ، وفي أثناء كورونا بدأ يطبخ بنفسه.

وتابع " عامر " : دلوقتي ابني بيعرف يعمل مكرونة نجرسكو ، فأنا قولتله انت مش مسافر برة عشان تتعلم النجركسة ، ركز في تعليمك " .

وكشف الدكتور الصيدلي محمد حازم ، سبب تغييره لتخصصه ، ومشاركته في مدرسة الطبخ " COOKERY HUB " مع الشيف منار ، قائلاً : " أنا كنت بحب كاريري عادي ، بس في نفس الوقت انا مقدرش أخسر طريقة الأكل اللي بعمله من وانا طفل".

وتابع " حازم " ، قائلاً : من وأنا صغير وأنا بقرا كتير، وبتفرج كتير، وبعلم نفسي بنفسي، من خلال الإنترنت".

الدكتور الصيدلي الإعلامي شريف عامر برنامج يحدث في مصر اخبار التوك شو مدرسة طبخ

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