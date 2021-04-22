صيدلي يوضح سبب تغييره لتخصصه وفتح مدرسة طبخ.. فيديو

قالت الشيف منار هشام ، إنها قامت بعمل مشروع " COOKERY HUB " ، وتقوم بإعطاء " كورسات " لتعليم طرق الطبخ،: أنا بتعامل مع اللي قدامي على إنه ميعرفش أي حاجة عن الطبخ ، وبعلمه من أول حاجة ".

وأضافت " هشام " خلال لقائها مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على منصة " شاهد " ، أنها تتعرض بشكل يومي لأسئلة غريبة من الجمهور ، معقبة : " حتى في الكورس بيجيلي أسئلة عجيبة جداً " .

وتدخل الإعلامي شريف عامر، قائلاً : أنا ممكن أعرف أعمل بيض ، بس بمعرفش أعمل أرز " ، مضيفاً أن إبنه يدرس في الخارج ، وتعلم الطبخ ، وفي أثناء كورونا بدأ يطبخ بنفسه.

وتابع " عامر " : دلوقتي ابني بيعرف يعمل مكرونة نجرسكو ، فأنا قولتله انت مش مسافر برة عشان تتعلم النجركسة ، ركز في تعليمك " .

وكشف الدكتور الصيدلي محمد حازم ، سبب تغييره لتخصصه ، ومشاركته في مدرسة الطبخ " COOKERY HUB " مع الشيف منار ، قائلاً : " أنا كنت بحب كاريري عادي ، بس في نفس الوقت انا مقدرش أخسر طريقة الأكل اللي بعمله من وانا طفل".

وتابع " حازم " ، قائلاً : من وأنا صغير وأنا بقرا كتير، وبتفرج كتير، وبعلم نفسي بنفسي، من خلال الإنترنت".