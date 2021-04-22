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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حسانين توفيق: حرص مصر على التنمية بليبيا رسالة سلام للعالم ورفض لصور الإرهاب

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

قال عضو مجلس الشيوخ النائب حسانين توفيق، إن الدور المصري في ليبيا يبعث رسالة طمأنة للعالم أجمع بشأن الحرص المصري على استقرار الأوضاع الليبية، وعودة الأمن ورفض صور الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية.

وأكد النائب حسانين توفيق  علي أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وبصحبته ١١وزيرا وتوقيعه على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين، خطوة من خطوات الحرص المصري على التنمية والتطوير بعد جهودها في حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن  دعم مصر للمصالحة الوطنية في ليبيا وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي خطوات متوازية ، تؤكد  العلاقات العميقة والأواصر المتينة من الأخوة  والمصاهرة فضلا عن المصالح المشتركة بين مصر والأشقاء بليبيا.

 

وأعلن رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد دبيبة، يوم الثلاثاء، أن بلاده تنتظر مساعدة مصر في توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في العاصمة الليبية طرابلس: “وحدنا أكثر من 80% من مؤسسات الدولة ونسعى لتوحيد المؤسسات العسكرية بمساعدة مصر”.

من جانبه، أكد مدبولي دعم القاهرة لإجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري، مضيفًا أنه “تم التوافق مع ليبيا على عدد من المشروعات الكبرى”.

ووجه دبيبة دعوة رسمية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة ليبيا.

وأشار دبيبة إلى أنه اتفق مع مدبولي على فتح السفارة المصرية في طرابلس بعد عيد الفطر.

الخارجية مصر ليبيا دعم مصر البرلمان الارهاب والتطرف الإرهاب

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