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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة تشارك متابعيها صورة مع المخرجة نجلاء رشدي: أغلى إنسانة في حياتي

صدى البلد

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة تجمعها بالمخرجة نجلاء رشدي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “ربنا مايحرمني منك يا اغلي انسانة في حياتي ❤️❤️ ..ويخليلك ابنك وتفرحي بيه يارب 🙏 ويديكي الصحة والعمر والستر بحبك يا عشرة العمر ”😍
 

وتشارك الفنانة زينة ببطولة مسلسل “كله بالحب"، مع أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "كله بالحب" أحداثًا متنوعة حيث التقى صبحي المحامي بكراكيبو في المكتب للاتفاق على عملية ما مقابل 10 آلاف جنيه، كما قامت كاريمان بالجلوس في غرفة الهام في الڤيلا.

كما قامت زينة بزيارة عيادة أحمد السعدني، ومن ثم تكشف الأحداث ان العملية التي يريد صبحي أن يتفق عليها متعلقة بطارق "أحمد السعدني".

طلبت زينة من المحامي، أن يساعدها في أزمة متعلقة بطارق، كما كشفت الأحداث عن وجود مشاعر متبادلة بين السعدني وزينة.

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