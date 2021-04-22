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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. الحكومة: الوضع مقلق بشأن كورونا.. وأحمد موسى: حلقة الاختيار 2 موجعة ومبكية

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من القضايا والموضوعات، نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

 

موجعة ومبكية|أحمد موسى متأثرًا من حلقة الاختيار 2 اليوم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة الاختيار2 اليوم موجعة، وجعلت الجميع يبكي ويتأثر، موضحًا أن الحلقة اليوم شهدت استشهاد الشهيد البطل محمد مبروك.


وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن الحلقة اليوم كشفت الخائن محمد عويس الذى باع زميله من أجل 2 مليون جنيه.

 

أستاذ موارد مائية: إثيوبيا تحسن من صورتها أمام المجتمع الدولي بقرارها الأخير

قال الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن طلب إثيوبيا اليوم بعمل اجتماعات جديدة بشأن سد النهضة، يتم من أجل أن تحسن من صورتها أمام المجتمع الدولي.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يتم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على وضع قواعد الملء و التشغيل، وإثيوبيا تطالب باستمرار المفاوضات.

 

أحمد موسى يكشف عن رسائل مهمة من مصر للمجتمع الدولي بشأن سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر دولة كبيرة وتخبر العالم بكل ما تم فى ملف سد النهضة، موضحًا أن وزير الخارجية سامح شكري ينقل رسائل مهمة لـ رؤساء الدول.


وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية فى جولات منذ أسبوع، وهناك رسائل مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الدول.

 

أحمد موسى يكشف تحركات مصر بشأن ملف سد النهضة.. شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا اليوم تقوم بأشياء مضحكة، موضحًا " عايزة تعمل اجتماعات تاني عن سد النهضة".


وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا تريد الظهور أمام العالم أنها تدعو لـ عقد اجتماعات ومفاوضات.

 

كشف خيوط المؤامرة.. شهادة فريد الديب عن استشهاد المقدم محمد مبروك.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 2 جلعت الذكريات تعود فى هذا التوقيت مرة أخري.


وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أنه فى يوم استشهاد البطل محمد مبروك كان يعمل فى قناة التحرير، وبعد انتهاء الحلقة علم بالخبر.

 

الحكومة: تشكيل لجنة لوضع أسس تنظيم عودة العمالة المصرية في ليبيا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تعليقا على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى ليبيا، إن زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا من أهم الزيارات الخارجية، مضيفا:"  منذ فبراير 2011  وحتى 2021 لم يزر الدولة الليبية وفد بهذا المستوى".

وأضاف  نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" وجدنا ترحابا من الأشقاء في ليبيا بالعمالة المصرية وهم في حاجة إلى العمالة المصرية مجددا".

 

هتندمي| مدحت العدل يكشف عن فنانة عرض عليها دورًا في مسلسل ورفضت

قال السيناريست مدحت العدل، إن هناك الكثير من الأفلام التي قام بإنتاجها نادم عليها، وأكثرها، فيلم “اوعى وشك”.

وكشف العدل عن النجمة التي تحدث مع زوجها وأخبره بأن زوجته لا تفهم أي شيء، قائلا:" مبحبش أجيب سيرة الناس بس هي نجمة عرضت عليها دور زينة في مسلسل لأعلى سعر ورفضت وقلتلها هتندمي".


زيادة ملحوظة في الاصابات.. متحدث الحكومة: الوضع مقلق بشأن كورونا 

قال  المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع مقلق  بشأن إصابات كورونا وهناك زيادات ملحوظة في أعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا .


وأضاف  نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :"  نحن في شهر رمضان ونخاف فيه من التجمعات واللقاءات والتي تسهم في زيادة الإصابات بفيروس كورونا ".

 

كشفت الخيانة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حلقة اليوم من مسلسل الاختيار .. فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وذلك فى أثناء الحديث عن حلقة الاختيار 2، اليوم موضحًا أن الحلقة كشفت الخيانة التى تمت ضد الشهيد البطل محمد مبروك.


وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن الخائن محمد عويس شارك فى قتل البطل محمد مبروك.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة الاختيار2 اليوم موجعة، وجعلت الجميع يبكي ويتأثر، موضحًا أن الحلقة اليوم شهدت استشهاد الشهيد البطل محمد مبروك.

الاختيار2 أحمد موسى صدى البلد اثيوبيا سد النهضة

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