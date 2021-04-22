عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لإطلالة مميزة .. تعرفي على موضة ألوان صبغة الشعر

صدى البلد

قال مصفف الشعر أحمد منير في فصل الربيع تفضل البنات والسيدات عمل نيولوك واختيار ألوان مختلفة لصبغة الشعر وذلك للحصول على إطلالة مميزة خلال  هذا الفصل.

 

يقول مصفف الشعر أحمد منير أن هناك العديد من ألوان صبغة الشعر  في ربيع 2021، أبرزهم   اللولايت الكريمي فهو يعد أفضل طريقة للحصول على مظهر راق ومتجدد خلال الربيع، لا سيما إذا اعتمدته مع قاعدة شعر باللون البني الكريمي، وما يميزه أنه يدوم لوقت أطول مقارنة بصبغات الشعر الأخرى، ولن يكون من الصعب الحفاظ عليه.

 

وأضاف أحمد منير، يعتبر اللون الأشقر الذهبي أكثر من رائعًا لمن ترغب بالتميُّز والأكثر تفضيلًا بين النساء، حيث يمكنك الاختيار بين الدرجات الذهبية الدافئة أو الباردة لإطلالة طبيعية، فالدرجات الدافئة تليق بالبشرة السمراء والقمحية، والدرجات الباردة للبشرة الفاتحة.

 

كما يعتبر الجمع بين اللونين الأشقر والفضي، من أحدث اتجاهات صبغات الشعر لهذا العام، بجانب الجمع بين اللونين الرمادي والبلاتيني، ومع ذلك فالحصول على لون أشقر فضي، عملية تستغرق عدة جلسات في صالون الشعر.

 

ويعتبر اللون البنى من الألوان الشعبية والتي تتميز بالبساطة والأناقة، مع تلوين بعض الخصلات باللون الرمادى، والذى يعتبر من أحدث اتجاهات صبغات الشعر، والتي تتوافق مع العديد من ألوان البشرة.
 

موضة ألوان الشعر صبغة الشعر أنواع شامبو قشرة الشعر موضة ربيع 2021 صيحات موضة النساء

موضوعات متعلقة

بهذه الطريقة يمكن علاج قشرة الشعر بالشامبو

بدون صبغة.. 5 حيل سريعة للتخلص من الشعر الرمادي

ترشيحاتنا

ما هي اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي .. القانون يجيب

وزيرة الصحة الأرجنتينية: نمر بأسوأ لحظة لوباء "كورونا" منذ ظهوره

نصابون يخدعون ثرية صينية ويستولون على 32 مليون دولار بخدعة بسيطة

أمريكا: لاحظنا تقدما معينا في محادثات فيينا لكننا بعيدون عن أي نتيجة ملموسة

الهاني سليمان: حصلنا على 3 نقاط من الأهلي وسنركز في الفترة المقبلة

مفاجأة صادمة.. تطور الحالة الصحية لطفلة بريطانية ولدت بقلب خارج جسدها.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

أول قرار في الأهلي بعد الخسارة من سموحة بالدوري

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ