لإطلالة مميزة .. تعرفي على موضة ألوان صبغة الشعر

قال مصفف الشعر أحمد منير في فصل الربيع تفضل البنات والسيدات عمل نيولوك واختيار ألوان مختلفة لصبغة الشعر وذلك للحصول على إطلالة مميزة خلال هذا الفصل.

يقول مصفف الشعر أحمد منير أن هناك العديد من ألوان صبغة الشعر في ربيع 2021، أبرزهم اللولايت الكريمي فهو يعد أفضل طريقة للحصول على مظهر راق ومتجدد خلال الربيع، لا سيما إذا اعتمدته مع قاعدة شعر باللون البني الكريمي، وما يميزه أنه يدوم لوقت أطول مقارنة بصبغات الشعر الأخرى، ولن يكون من الصعب الحفاظ عليه.

وأضاف أحمد منير، يعتبر اللون الأشقر الذهبي أكثر من رائعًا لمن ترغب بالتميُّز والأكثر تفضيلًا بين النساء، حيث يمكنك الاختيار بين الدرجات الذهبية الدافئة أو الباردة لإطلالة طبيعية، فالدرجات الدافئة تليق بالبشرة السمراء والقمحية، والدرجات الباردة للبشرة الفاتحة.

كما يعتبر الجمع بين اللونين الأشقر والفضي، من أحدث اتجاهات صبغات الشعر لهذا العام، بجانب الجمع بين اللونين الرمادي والبلاتيني، ومع ذلك فالحصول على لون أشقر فضي، عملية تستغرق عدة جلسات في صالون الشعر.

ويعتبر اللون البنى من الألوان الشعبية والتي تتميز بالبساطة والأناقة، مع تلوين بعض الخصلات باللون الرمادى، والذى يعتبر من أحدث اتجاهات صبغات الشعر، والتي تتوافق مع العديد من ألوان البشرة.

