عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

المواصفات الكاملة للسيارة كيا كرنفال 2022 جديده كليا

صدى البلد

اعلنت شركة كيا منذ فترة كشفها عن سيارتها الجديدة الكروس اوفر كرنفال موديل 2022 جديده كليا ، وهى مركبة متعددة الأغراض ، و تتمتع بمظهر انيق وواجهة رائعه  .

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة كيا كرنفال موديل 2022 معدّل قليلاً  ، و مصابيح LED الأمامية وأبواب منزلقة كهربائية وعجلات معدنية مقاس 17 بوصة، مع عجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصة اختيارية وباب خلفي كهربائي مع وظيفة بدون استخدام اليدين.

اما المقصورة الداخلية للسيارة كيا كرنفال  فتضم شاشة LCDمقاس 4.2 بوصة في مجموعة العدادات بالإضافة إلى نظام معلومات ترفيهي مقاس 8 بوصات مع نظام Android Autoاللاسلكي و Apple CarPlay. 

و تشمل المزايا الأخرى نظام صوتي بستة مكبرات صوت ، وتكييف هواء أمامي وخلفي ، ومقاعد تتسع لسبعة، بالاضافة الى  أنظمة مساعدة السائق بما في ذلك تجنب الاصطدام الأمامي ، وتجنب الاصطدام في النقطة العمياء ، وتجنب الاصطدام الخلفي العابر. كما أن لديها نظام المساعدة في الحفاظ على المسار ، ومساعد تتبع المسار ، وتحذير مسافة الركن الخلفي ، وتنبيه الركاب في الخلف ، وكاميرا للرؤية الخلفية مع إرشادات ديناميكية تحريك سلم القطع هو Carnival EX .

وتستمد السيارة  كرنفال قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لتر ينتج 290 حصانًا (216 كيلو واط / 294 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر. يتفوق هذا المحرك على نظيره في كرتيسلر باسيفيكا  ، التي لديها محرك V6سعة 3.6 لتر بقوة 287 حصان (214 كيلو واط / 291 حصان) ونفس القدر من عزم الدوران ، و استهلاك للوقود يقدر بـ 19 ميلا في الغالون في المدينة و 26 ميلا في الغالون و 22 ميلا في الغالون مجتمعة .

اما عن سعر كرنفال LX يبدأ من 32.100 دولار قبل رسوم الوجهة التي تبلغ 1175 دولارًا. 

كيا كيا كرنفال موديل 2022 كيا كرنفال اخبار السيارات أسعار السيارات

موضوعات متعلقة

أول صورعالية الجودة لتحفة Huawei P50 من هواوى .. فيديو

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لتطوير ورفع كفاءة موقف بني سويف

سعر و مواصفات كيا سونيت 2021 في السعودية ..صور

وفاة والدة فريدة سيف النصر

إعادة إحياء السيارة الهامر في نسخة كهربائية.. صور

نجاة سائق قبل اطاحة القطار بسيارته في أوسيم

بكاميرا سيلفى خرافية.. هاتف Legion 2 Pro من لينوفو بإمكانات جبارة.. مواصفات

ترشيحاتنا

ما هي اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي .. القانون يجيب

وزيرة الصحة الأرجنتينية: نمر بأسوأ لحظة لوباء "كورونا" منذ ظهوره

نصابون يخدعون ثرية صينية ويستولون على 32 مليون دولار بخدعة بسيطة

أمريكا: لاحظنا تقدما معينا في محادثات فيينا لكننا بعيدون عن أي نتيجة ملموسة

الهاني سليمان: حصلنا على 3 نقاط من الأهلي وسنركز في الفترة المقبلة

مفاجأة صادمة.. تطور الحالة الصحية لطفلة بريطانية ولدت بقلب خارج جسدها.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

أول قرار في الأهلي بعد الخسارة من سموحة بالدوري

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ