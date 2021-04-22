المواصفات الكاملة للسيارة كيا كرنفال 2022 جديده كليا

اعلنت شركة كيا منذ فترة كشفها عن سيارتها الجديدة الكروس اوفر كرنفال موديل 2022 جديده كليا ، وهى مركبة متعددة الأغراض ، و تتمتع بمظهر انيق وواجهة رائعه .

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة كيا كرنفال موديل 2022 معدّل قليلاً ، و مصابيح LED الأمامية وأبواب منزلقة كهربائية وعجلات معدنية مقاس 17 بوصة، مع عجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصة اختيارية وباب خلفي كهربائي مع وظيفة بدون استخدام اليدين.

اما المقصورة الداخلية للسيارة كيا كرنفال فتضم شاشة LCDمقاس 4.2 بوصة في مجموعة العدادات بالإضافة إلى نظام معلومات ترفيهي مقاس 8 بوصات مع نظام Android Autoاللاسلكي و Apple CarPlay.

و تشمل المزايا الأخرى نظام صوتي بستة مكبرات صوت ، وتكييف هواء أمامي وخلفي ، ومقاعد تتسع لسبعة، بالاضافة الى أنظمة مساعدة السائق بما في ذلك تجنب الاصطدام الأمامي ، وتجنب الاصطدام في النقطة العمياء ، وتجنب الاصطدام الخلفي العابر. كما أن لديها نظام المساعدة في الحفاظ على المسار ، ومساعد تتبع المسار ، وتحذير مسافة الركن الخلفي ، وتنبيه الركاب في الخلف ، وكاميرا للرؤية الخلفية مع إرشادات ديناميكية تحريك سلم القطع هو Carnival EX .

وتستمد السيارة كرنفال قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لتر ينتج 290 حصانًا (216 كيلو واط / 294 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر. يتفوق هذا المحرك على نظيره في كرتيسلر باسيفيكا ، التي لديها محرك V6سعة 3.6 لتر بقوة 287 حصان (214 كيلو واط / 291 حصان) ونفس القدر من عزم الدوران ، و استهلاك للوقود يقدر بـ 19 ميلا في الغالون في المدينة و 26 ميلا في الغالون و 22 ميلا في الغالون مجتمعة .

اما عن سعر كرنفال LX يبدأ من 32.100 دولار قبل رسوم الوجهة التي تبلغ 1175 دولارًا.