أخبار التوك شو..كشفت الخيانة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حلقة اليوم من مسلسل الاختيار..الحكومة: تشكيل لجنة لوضع أسس تنظيم عودة العمالة المصرية لليبيا..تاج الدين : لدينا القدرة لإنتاج لقاح كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

كشفت الخيانة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حلقة اليوم من مسلسل الاختيار .. فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وذلك فى أثناء الحديث عن حلقة الاختيار 2، اليوم موضحًا أن الحلقة كشفت الخيانة التى تمت ضد الشهيد البطل محمد مبروك.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن الخائن محمد عويس شارك فى قتل البطل محمد مبروك.

الحكومة: تشكيل لجنة لوضع أسس تنظيم عودة العمالة المصرية في ليبيا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تعليقا على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى ليبيا، إن زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا من أهم الزيارات الخارجية، مضيفا:" منذ فبراير 2011 وحتى 2021 لم يزر الدولة الليبية وفد بهذا المستوى".

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" وجدنا ترحابا من الأشقاء في ليبيا بالعمالة المصرية وهم في حاجة إلى العمالة المصرية مجددا".

بشرة خير | تاج الدين : لدينا القدرة على إنتاج لقاح كورونا محلياً

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر دولة كبيرة وعريقة ولدينا القدرة على إنتاج لقاح كورونا، موضحا أن شركة «فاكسيرا» تعمل في مصر أكثر من 100 عاما، وهذه المؤسسة العريقة تنتج أنواع نادرة للقاحات والأمصال، وتستطيع عمل خطوط إنتاج أخرى للمشاركة في محاربة وباء فيروس كورونا خاصة أن لديها قدرات في ذلك.

وأضاف «تاج الدين» خلال تصريحات تلفزيونية، أن أزمة كورونا أكدت وجود إمكانيات وقدرات محلية تصتيع المشاركة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك أزمة في وصول اللقاحات لبعض الدول .



الاختيار 2.. إسلام جمال عن مشهد اغتياله لـ الشهيد محمد مبروك: متضايق من نفسي

كشف الفنان إسلام جمال، تفاصيل دوره في مسلسل الاختيار 2، وكشف تفاصيل تأديته دور الإرهابي منفذ عملية اغتيال الشهيد البطل محمد مبروك في الحلقة التاسعة.

وقال إسلام جمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “إكسترا نيوز“،: ”لما شوفت المشهد؛ أنا متضايق من نفسي، رغم إني عارف إن ده تمثيل”.

إياد نصار أتقنها|شريف منير:كنت أتمنى تجسيد شخصية الشهيد محمد مبروك في الاختيار2

قال الفنان شريف منير، إنه كان يعاني من فتق في البطن منذ أكثر من عام، مضيفا:" تواصلت مع الطبيب وأجريت منظارا لمعالجة الفتق وبقيت زي الفل وبعمل مسلسل وسيتم عرضه بعد العيد وهو مسلسل اجتماعي كوميدي ".



وأضاف شريف منير في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" الدرامز بالنسبة لي من أهم الهوايات المتواجدة في حياتي أكثر من التمثيل على الرغم من أنني لست شاطر فيه".

هتندمي| مدحت العدل يكشف عن فنانة عرض عليها دورًا في مسلسل ورفضت

قال السيناريست مدحت العدل، إن هناك الكثير من الأفلام التي قام بإنتاجها نادم عليها، وأكثرها، فيلم “اوعى وشك”.



وكشف العدل عن النجمة التي تحدث مع زوجها وأخبره بأن زوجته لا تفهم أي شيء، قائلا:" مبحبش أجيب سيرة الناس بس هي نجمة عرضت عليها دور زينة في مسلسل لأعلى سعر ورفضت وقلتلها هتندمي".

بتعمل كدا لما أخرج مع زمايلي|صلاح عبدالله يوضح كيف تعبر زوجته عن غيرتها

قال الفنان صلاح عبدالله ، إن زوجته تشعر بالغيرة عليه من زميلاته، معقبا: " إحنا زملاء فعلاً، ومن كتر العشرة ممكن نحضن بعض عادي، وفعلا اللي الناس مش قادرة تستوعبه إن إحنا بنعمل كده عادي".

وأضاف عبدالله، خلال لقائه مع برنامج " لحظات جريئة " المُذاع على فضائية " القاهرة والناس"، أن حدث موقف ما ، ومنذ هذه اللحظة وهي أصبحت تتدخل في عمله، وتحضر معه التصوير.

أحمد كريمة: من يهاجم الجيش ملعون..فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن جماعة الإخوان الإرهابية مشتتة الآن ما بين تركيا وقطر وأمريكا وبريطانيا، ويعملون على إصرار الشائعات على خير أجناد الأرض.

وأضاف كريمة خلال لقاء له عبر فضائية الحدث اليوم أن حكم الله في تلك الجماعة انهم ملعونين مؤكدا أن الله سبحانه وتعالي قال في كتابه الكريم "لئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تقتيلا".

بتغير عليا.. حمو بيكا : مراتي قفشتني بسبب الموبايل فعملت باسوورد

قال حمو بيكا ، المطرب الشعبي ، إن زوجته تشعر بالغيرة الشديدة ، قائلاً : بتغير عليا جامد لدرجة إنها بتقعد تكسر في البيت " .

وأضاف " حمو بيكا " خلال لقائه مع برنامج "لحظات جريئة " ، أنها تنفعل بسبب أخطائه ، و لازم أكون عملت حاجة وغلطت عشان هي تنفعل كده ما أنا مش بصلي عالسجادة يعني " .



سبب رفع اليد على الأذن أثناء قراءة القرآن.. الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد يوضح

كشف الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، عن سر رفع والده الراحل “عبد الباسط عبد الصمد”، يده على الأذن، أثناء قراءة القرآن، قائلا: "هي وراثة عن الأسلاف في المقام الأول".



وأضاف “عبد الباسط عبد الصمد” خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على “المحور": “رفع الأيدي له أكثر من فائدة”، موضحا: "هو نوع من السلطنة، ويعمل على توسيع القفص الصدري".



