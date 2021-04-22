شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:" إذا كنت مولودا في يوم 22 أبريل إن ذلك يعني أنك محب لاكتشاف الجنس البشري."



وأضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي " ويتمتع مواليد 22 إبريل بطبيعة إيجابية وبناءة، تدرس وتخطط جيدا ولديك شخصية ثرية وتميل للسفر كثيرا.."

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وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 22 إبريل، قائلة:" يحمل لك عام ٢٠٢١ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.".