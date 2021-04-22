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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني عن التعاون مع سينوفاك الصينية: مصر تُفعِل مفهوم الحقوق الصحية

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اتفاقيتين؛ لتصنيع لقاح  سينوفاك الصيني في مصر، موضحًا أن مصر بدأت تُفعِّل مفهوم الحقوق الصحية للمواطنين، باعتبارها من أهم الحقوق.


ولفت “حماد” ، إلى أن الدولة المصرية تسير في سياق تنموي كبير، مشيرا إلى ان التعاون مع شركة سينوفاك الصينية، يؤكد سير مصر على الطريق الصحيح، وما تبذله من جهود كبيرة في هذا الملف.

وأوضح عضو البرلمان، أنه من خلال التصنيع المحلي للقاح؛ سيتم تأمين احتياجات الدولة منه، وفتح باب التصدير، فضلا عن وجود خبرة كبيرة للدولة المصرية في تصنيع الدواء، حيث إنها رائدة فيها.
 

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الخدمة الطبية تقدم للمرضى والمصابين بكورونا على أعلى مستوى وذلك بجميع محافظات الجمهورية.


وأضاف مجاهد  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى الذي يقدمه  الإعلامي أحمد موسى، أنه لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
 

وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم التوقيع مع شركة سينوفاك للعمل على إنتاج لقاح كورونا، مؤكدا أنه خلال أيام قليلة سيكون هناك وفد من الصين للعمل على ذلك.


ونوه خالد مجاهد بأنه من المنتظر وصول 300 ألف جرعة من ضمن 2 مليون جرعة سيتم توريدها لمصر تباعا. 

سينوفاك مصر الصناعة مدبولى رئيس الوزراء وزارة الصحة مجلس النواب المصرية لقاح كورونا

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