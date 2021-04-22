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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير مناعة يقدم نصائح لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا

صدى البلد

قدم الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح فورية بعد اندلاع كورونا من جديد وإنذار من فيروس الكورونا فى الموجة الثالثة .

 

أضاف بدران في تصريحات لـ صدى البلد، أن أى تهاون فى التدابير الوقائية معناه الموافقة للفيروس على الدخول فى الأسرة و الدوران بين أفرادها واحداً تلو الأخر، طالما حدثت الإصابة بالعدوى ، فهناك بوابة سمحت للفيروس بدخول الجسم ،  المهارة فى غلق هذه البوابة.

وأشار خبير المناعة، لابد من عدم التخلي عن الكمامة ، لا عزومات فى رمضان، لا جنازات ولا عزاءات فى رمضان، لا مصافحات ولا قبلات فى رمضان .


تكرار السلوكيات الضارة التى سمحت الكورونا بإحداث العدوى ، يسمح للكورونا بالعودة مرة ومرات من جديد ،لذا فتغيير السلوكيات الضارة يجب أن يطبق تجنبا للعودة فى أحضان الكورونا .

 

أصحاب الأمراض المزمنة

 

أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن نسيان علاج الربو و السكرى وضغط دم المرتفع غير مقبول .
الأمراض المزمنة المهملة العلاج هى الساحة المفضلة للكورونا ،و الإصابات والوفيات أكثر فى ذوى الأمراض المزمنة فى كافة الفئات العمرية وليس المسنين فقط .
علاج ضغط الدم المرتفع ،و السكرى ،و الربو ، وأمراض الأوعية الدموية ضروري  جداً قبل وخلال وبعد  الكورونا .

التأخير في الذهاب للمستشفى بعد الإصابة بالمرض الشديد ، يهدد المريض بمضاعفات خطيرة ، و زيادة احتمالات الوفاة،  البعض يتذرع بإمكانية العلاج فى المنزل بالرغم من غياب المتابعة الطبية الماهرة ، أو الخوف من المستشفى ، بالرغم من تفوق مستشفياتنا على مستشفيات أمريكا وبريطانيا.

 

أعراض  فيروس كورونا  المستجد

قال مجدي بدران، أن افتراض أن  الحمى العرض الرئيسي لكوفيد افتراض معيب ،من المؤكد أن الحمى هي أحد الأعراض الرئيسية لـكوفيد   ، لكنها ليست الوحيدة وغيابها لا يعنى عدم الإصابة بالكورونا .

أعراض كثيرة شائعة وغير شائعة وربنا نادرة أصبح تميز وجود العدوى بفيروس الكورونا ، وربنا يكون هناك عرض واحد أو أكثر بسيط   كالدوخة أو فقدان الشم أو فقدان القدرة على التذوق أو الضعف العام أوالسعال.   تجاهل هذه العلامات التحذيرية  والاعتماد فقط على قياس درجة الحرارة وهم خطير . يتمتع بعض الأشخاص بدرجة حرارة جسم طبيعية تماماً بالرغم من  الإصابة بفيروس الكورونا .

 

فترة العزل عند الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد 


العزل الطوعى أسبوعين ضرورة حال خالطت سهوا أو  بالخطأ شخصا مصابا بالفيروس ، يجب عليك العزل المنزلى لمدة 14 يومًا، لا تنتظر ظهور الأعراض حتى تعزل نفسك  مئات  من الأشخاص  من حولنا  مصابون وهم لا يدرون و بدون أعراض ، ومع ذلك يمكنهم نقل الفيروس للآخرين.

 

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