أصابت أسرًا كاملة بالفيروس|الصحة: وارد وجود سلالات متحورة من كورونا في مصر



كشفت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، عن الوضع الحالي في جمهورية مصر من حيث زيادة إصابات فيروس كورونا، موضحة: هناك ارتفاع من حيث عدد الحالات داخل بعض المحافظات ولكن يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية خاصة في هذا الموسم.

وشددت “عاصم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكستر نيوز”، على أن الوضع في مصر منذر، ونحن لم نر حتى الآن تأثير تصرفات رمضان على مصر، موضحة أنه من الممكن أن يكون هناك سلالات متحورة داخل مصر الفترة الحالية تسببت في زيادة أعداد الإصابات وإصابة أسر كاملة.

وناشدت “عاصم” الفئات الأحق بالحصول على اللقاح بالتقدم من أجل حمايتهم، مضيفة نسبة الفائدة من اللقاح أكثر من ضرره.





