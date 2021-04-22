تحديث 88% من قدراتها النووية.. بوتين يحذر من تجاوز الخطوط الحمراء مع روسيا|فيديو

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تجاوز "الخطوط الحمراء" مع روسيا، معلناً عن تحديثات تجريها موسكو في قدراتها النووية.

وبحسب “روسيا اليوم”، قال بوتين في خطاب له أمام الجمعية الاتحادية الروسية إن روسيا سترد بحزم على أي استفزازات تهدد أمنها

وحذر بوتين من أن روسيا لن تسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء لها.

كما كشف بوتين في خطابه عن خطط لتحديث القدرات النووية الروسية بنسبة تتجاوز 88% في المئة بنهاية العام الحالي.

وأشارت القناة إلى أن تصريحات بوتين تأتي بالتزامن مع دعوة روسيا أوكرانيا وحلف الناتو إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى التصعيد في دونباس.

كما يتزامن أيضًا مع إعلان الخارجية الروسية عشرةً من موظفي السفارة الأمريكية في موسكو أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم شهرًا لمغادرة روسيا.