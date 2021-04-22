بيريز: مودريتش وقع على تجديد عقده مع ريال مدريد.. ولم نجدد لراموس حتى الآن

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أنهم توصلوا لاتفاق لتجديد عقد لاعبهم الكرواتي لوكا مودريتش.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2020-2021.

وقال بيريز في تصريحات لـ إذاعة “ كادينا سير” الإسبانية:"مودريتش ليس لديه عقد تجديد على الطاولة، لأنه سبق وأن قبل به بالفعل."

أما عن سيرجيو راموس، فقال بيريز:"كيف لي ألا أحب سيرجيو راموس؟ أنا أحبه كابني،موضوع راموس لا يعتمد عليه فقط، الأمر يعتمد أيضًا على الوضع الاقتصادي في ريال مدريد."

وأضاف:" بالطبع أريد بقاء سيرجيو راموس في الفريق، هذا يعتمد على الوضع في النادي،علينا أن نبيع لاعبًا ونفعل أشياء أخرى .. لقد فعلت ما بوسعي حتى الآن ولم أفعل أي شيء بشكل خاطئ."

وزاد:"نحن نحاول إنهاء الموسم، ربما حتى نضطر لبيع بنزيما لا أعرف.. فعلنا كل شيء مع راموس وهو يدرك ذلك.. لم نتوصل معه حتى الآن لاتفاق."

وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2020-2021.