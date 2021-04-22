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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس مرتكبي واقعة الاعتداء علي طاقم قسم الاستقبال بمستشفي الصدر العام بالمحلة ٤ أيام

حبس مرتكبي واقعة
حبس مرتكبي واقعة اعتداء علي طاقم قسم الاستقبال بمستشفي الصدر

قرر رئيس نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس مرتكبي واقعة اعتداء علي طاقم قسم الاستقبال بمستشفي الصدر المحلة العام ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع اقوال الضحايا والمتهمين وشهود عيان فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة .

وكان قسم الاستقبال بمستشفى الصدر بالمحلة شهد  صباح اول أمس واقعة تعدي أهل مريضة، على طبيبة الاستقبال وطبيب أخصائي أخر وطاقم التمريض وتحطيم بعض الأساس .

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بحدوث واقعة الإعتداء علي أطباء مستشفي الصدر بدائره القسم .

أصدر الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور هشام شيحة مدير مستشفيات الغربية للتحقيق في واقعة الاعتداء علي أطباء قسم الاستقبال بمستشفى الصدر بالمحلة على أيدي أهل مريضة في الساعات الأولى من صباح اليوم وإخطار الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وقال الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى صدر المحلة  إن المستشفى استقبل  في الساعات الأولى من صباح اليوم مريضة تعاني من صعوبة من التنفس، وقامت طبيبة الاستقبال النبطشي بفحص الحالة ومناظرتها  فيما تم عمل الفحوصات اللازمة ورسم قلب وصرف العلاج المناسب للحالة، وتم وضعها تحت الملاحظة باستقبال المستشفى للاطمئنان عليها.
وأشار مدير المستشفى إلى أنه تم  التأكد من استقرار الحالة الصحية للحالة وتمام الاطمئنان عليه.

وأضاف:"أن أطباء المستشفى للمرافقين للمريضة أكدوا استقرار حالتها وعدم احتياجها للحجز  بالمستشفى، حيث أن نسبة الأكسجين 99 ٪، وبرغم محاولة الفريق الطبي إفهامهم والتوضيح لهم بأن الحالة لا تستدعى مطلقا الحجز داخل المستشفى ، إلا أن المرافقين للمريضة أصروا على حجزها وعلاجها بالمستشفى وقاموا بالتطاول على الفريق الطبي بالسب وتحطيم اثات محتويات غرفة الطبيبة النبطشي والتعدي عليها وعلى طاقم التمريض لفظيا دون حدوث اي إصابات بشرية .

تجديد حبس مرتكبي واق اعتداء مستشفى الصدر المحلة الكبرى ٤ أيام

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