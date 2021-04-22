تحدث عن ولي العهد.. بيان هام لوزير الداخلية السعودي
كشف وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف قائلا : في أواخر عام 1438هـ صدر الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة لتطوير الوزارة برئاسة ولي العهد لتحقيق التطوير الشامل لهذه المنظومة، والقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل، وذلك باتباع الأسس العلمية، وأفضل الممارسات العالمية للجهات العالمية .
وأضاف في تصريحات صحفية له بحسب صحيفة الرياض السعودية : أسهمت البدايات التكاملية لبرنامج التطوير بمرحلته الأولى المستمرة حتى الآن في ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر من 8 ملايين إلى 21 مليون مستخدم في 3 سنوات.
وتابع : كما تم تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، وتطوير منظومة تأهيل منسوبي ومنسوبات الوزارة.
وأتم : بالدعم المستمر من القيادة، أُؤكد سعينا الحثيث في وزارة الداخلية للوصول إلى منظومة عالية الأداء، تعزز أمن الوطن وسلامة المجتمع، وتقدم أعلى مستوى من الخدمات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.