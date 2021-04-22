تحدث عن ولي العهد.. بيان هام لوزير الداخلية السعودي

كشف ‏‎ وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف قائلا : في أواخر عام 1438هـ صدر الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة لتطوير الوزارة برئاسة ‎ولي العهد لتحقيق التطوير الشامل لهذه المنظومة، والقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل، وذلك باتباع الأسس العلمية، وأفضل الممارسات العالمية للجهات العالمية .

وأضاف في تصريحات صحفية له بحسب صحيفة الرياض السعودية : أسهمت البدايات التكاملية لبرنامج التطوير بمرحلته الأولى المستمرة حتى الآن في ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر من 8 ملايين إلى 21 مليون مستخدم في 3 سنوات.

وتابع : كما تم تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، وتطوير منظومة تأهيل منسوبي ومنسوبات الوزارة.

وأتم ‏: بالدعم المستمر من القيادة، أُؤكد سعينا الحثيث في وزارة ‎الداخلية للوصول إلى منظومة عالية الأداء، تعزز أمن الوطن وسلامة المجتمع، وتقدم أعلى مستوى من الخدمات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.