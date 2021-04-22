رفع الحواجز الخرسانية بمحيط مجلس الدولة ومحكمة شمال ومصر للسياحة بـ العباسية.. فيديو
رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر، رفع الحواجز الخرسانية، بمحيط مجلس الدولة ومحكمة شمال ومصر للسياحة بالعباسية .
يذكر أن الأجهزة المعنية بالقاهرة تبذل جهودا كبيرة لرفع كافة الحواجز الخرسانية والكردونات بمحيط محكمة شمال القاهرة ومبنى مصر للسياحة ومبنى مجلس الدولة بالعباسية.
ورصدت أجهزة الأمن حدوث تكدسات مرورية بمحيط محكمة شمال القاهرة ومبنى مصر للسياحة ومبني مجلس الدولة بالعباسية ، نتيجة وجود حواجز خرسانية ضخمة تتسبب فى حدوث تكدسات مرورية بمنطقة العباسية.
فقامت الأجهزة المعنية برفع كافة الحواجز والكردونات بمحيط الـ 3 مبانٍ لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.