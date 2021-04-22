الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية سعودية .. والتحالف يرد

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن اليوم الخميس، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط السعودية بهجوم مسير، بينما أعلنت المملكة العربية السعودية أن المليشيا الإرهابية استهدفت منطقة مدنية.

وقال المتحدث العسكري باسم المليشيا الإرهابية، يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير" نفذ هجوما على قاعدة الملك خالد الجوية طائرة مسيرة من نوع قاصف 2K.

وزعم المتحدث باسم الحوثي الإرهابية أن الإصابة كانت دقيقة.

وكشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية كذب الحوثي، وأعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة.

وأوضح التحالف في بيان أن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد "اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

