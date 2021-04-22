هجوم إسرائيلي على سوريا.. والدفاع الجوي يتصدى

بعد قنبلة مفاعل ديمونة..

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق.

وكانت وسائل إعلام عبرية رجحت أن قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة نحو منطقة ديمونا جنوب إسرائيل، سبب دوي الانفجار بالقرب من مفاعل ديمونة.

بينما عارضت أخرى احتمال إطلاق القذيفة، وقال الصحفي الإسرائيلي الموج بويكر "لم يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة". بحسب ما نقلته وكالة "شهاب" الفلسطينية.

وقال الصحفي بوعز جالون:"استنفار وسط قوات الاحتياط وتوقعات أن الصاروخ من سوريا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكيان الصهيوني مقطع فيديو قالوا إنه يظهر صوت الانفجار القوي الذي هز المنطقة قبل قليل وسمع دويه في مختلف أرجاء القدس المحتلة.



وسمع دوي انفجار اليوم الخميس، في وسط إسرائيل، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صافرات الإنذرا تدوي في منطقة النقب جنوبي الكيان الصهيوني.

وذكرت مصادر عبرية أن دوي الانفجار سمع قرب مفاعل ديمونة بالنقب جنوب إسرائيل.

وأوضحت أن دوي الانفجار جنوبي إسرائيل جاء تزامنا مع سماع صفارات الإنذار.

وقالت قناة "الحرة" إن تقارير تتحدث عن إطلاق صاروخ باتريوت من إحدى منظومات الدفاع الجوي القريبة من ديمونا.

وقال سكان تجمعات بدوية قرب ديمونا:"بيوتنا اهتزت من حجم الإنفجار الذي حصل عقب إطلاق صافرات الإنذار".

كما أفاد شهود عيان بأن "صوت إنفجار قوي سمع في أرجاء مناطق الخليل والقدس ورام الله عقب إنطلاق صافرات الإنذار" بحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية.

وأوضحت القناة 12 العبرية أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة أبو قرينات بالقرب من ديمونا بالنقاب.