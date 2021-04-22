لأول مرة.. شريف عامر يتعلم طبخ اللحمة المفرومة مع الشيف منار هشام ..فيديو

قال محمد حازم ، الدكتور الصيدلي ، الذي يعمل ويشارك في مدرسة الطبخ "COOKERY HUB" ، إن المشروم الفريش أفضل بكثير من المشروم المُعلب في الطعم ، معقباً : " ده اللي بيفرق بين أكل المطاعم وأكل البيت " .

وأضاف " حازم " خلال لقائه مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على منصة " شاهد " ، قائلاً : لو قدرنا نوصل للمادة الخام اللي بيستخدموها في المطاعم ، هنعمل أكل أفضل من المطاعم كمان " .

وتابع " حازم " ، أن بحُكم عمله في الطبخ ، يستطيع معرفة أياً من المطاعم التي تستخدم مادة خام جيدة ، وأيهما لا ، معقباً : " لو شخص عادي مش متمرس في الأكل زيي ، يقدر يعرف بردو بس من خلال الطعم وطريقة التسوية " .

وقالت الشيف منار هشام ، صاحبة مشروع " COOKERY HUB " ، إن عملها غير مربح كما كانت متوقعة ، معقبة : المكان لوحده بياخد إيجار ، وضرائب ، ومرتبات ، فبيكون صافي الربح مش حاجة كبيرة " .

وعقبت : "أنا مش فتحته عشان أكسب وده مكنش هدفي ، هدفي أعلم الناس بس " .

وقام شريف عامر بتعلم طبخ اللحمة المفرومة لأول مرة مع الشيف منار هشام .