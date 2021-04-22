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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. شريف عامر يتعلم طبخ اللحمة المفرومة مع الشيف منار هشام ..فيديو

الشيف منار هشام خلال
الشيف منار هشام خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر

قال محمد حازم ، الدكتور الصيدلي ، الذي يعمل ويشارك في مدرسة الطبخ "COOKERY HUB" ، إن المشروم الفريش أفضل بكثير من المشروم المُعلب في الطعم ، معقباً : " ده اللي بيفرق بين أكل المطاعم وأكل البيت " .

وأضاف " حازم " خلال لقائه مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على منصة " شاهد " ، قائلاً : لو قدرنا نوصل للمادة الخام اللي بيستخدموها في المطاعم ، هنعمل أكل أفضل من المطاعم كمان " .

وتابع " حازم " ، أن بحُكم عمله في الطبخ ، يستطيع معرفة أياً من المطاعم التي تستخدم مادة خام جيدة ، وأيهما لا ، معقباً : " لو شخص عادي مش متمرس في الأكل زيي ، يقدر يعرف بردو بس من خلال الطعم وطريقة التسوية " .

وقالت الشيف منار هشام ، صاحبة مشروع " COOKERY HUB " ، إن عملها غير مربح كما كانت متوقعة ، معقبة : المكان لوحده بياخد إيجار ، وضرائب ، ومرتبات ، فبيكون صافي الربح مش حاجة كبيرة " .

وعقبت : "أنا مش فتحته عشان أكسب وده مكنش هدفي ، هدفي أعلم الناس بس " .

وقام شريف عامر بتعلم طبخ اللحمة المفرومة لأول مرة مع الشيف منار هشام .

الشيف منار هشام الإعلامي شريف عامر برنامج يحدث في مصر اخبار التوك شو اللحمة المفرومة مكرونة البشاميل

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