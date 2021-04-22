عبد الحليم قنديل: ليبيا وطن ثان للمصريين

قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن مصر بذلت جهدا واضحا من أجل حفظ أمن الوطن الليبي واستعادة ليبيا كريمة حرة.





وأضاف “قنديل” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك تقدم واضح من أجل عودة الأمن لـ ليبيا، مشددة على ضرورة الاستمرار في التقدم حتى تعود ليبيا كما كانت دائما.



وشدد على أن ليست فقط جارا لمصر وامتداد لـ أمنها، ولكنها أيضا بلد يمتزج داخله الليبيون والمصريون معا.



وأوضح أن نصف الليبين المعاصرين لديهم طرف مصري واضح في العائلة، منوها إلى وجود كثافة امتزاج اجتماعي وكفاحي بين مصر وليبيا.



ولفت إلى أن ليبيا لا يجب أن تكون مرتعا للغرباء وهي وطن المصريين الثاني.



