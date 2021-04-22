في رمضان.. ضبط أكثر من ثلاثة أطنان عصائر وسكر فاسدة في سوهاج

تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط صاحب مصنع لتعبئة العصير البودرة بالمنطقة الصناعية دائرة قسم سوهاج الجديدة؛ لإدارته مصنع دون ترخيص وحيازة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي واستخدام مواد غذائية مجهولة المصدر دون فواتير، في عملية التصنيع.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة القسم من ضبط (أسامة. م. م. ح - 44 سنه- صاحب مصنع لتعبئة العصير البودرة بالمنطقة الصناعية دائرة القسم - ويقيم دائرة قسم أول سوهاج)، لإدارته مصنع دون ترخيص وحيازة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي واستخدام مواد غذائية مجهولة المصدر دون فواتير في عملية التصنيع.

معاناة يومية.. أهالي جزيرة الخذندارية بسوهاج يُعانون الوصول إلى ضفة المركز.. والكوبري حلم طال انتظاره

وتم ضبط 1 طن و950 كجم مسحوق عصير "تمر هندي، تفاح، مانجو، خوخ"، وطن و500 كجم سكر، و950 كجم مكسبات طعم، و5 خلاط لخلط العصير، وماكينة لحام أكياس و1000 ستيكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.