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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في رمضان.. ضبط أكثر من ثلاثة أطنان عصائر وسكر فاسدة في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط صاحب مصنع لتعبئة العصير البودرة بالمنطقة الصناعية دائرة قسم سوهاج الجديدة؛ لإدارته مصنع دون ترخيص وحيازة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي واستخدام مواد غذائية مجهولة المصدر دون فواتير، في عملية التصنيع.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة القسم من ضبط (أسامة. م. م. ح - 44 سنه- صاحب مصنع لتعبئة العصير البودرة بالمنطقة الصناعية دائرة القسم - ويقيم دائرة قسم أول سوهاج)، لإدارته مصنع دون ترخيص وحيازة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي واستخدام مواد غذائية مجهولة المصدر دون فواتير في عملية التصنيع.

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وتم ضبط 1 طن و950 كجم مسحوق عصير "تمر هندي، تفاح، مانجو، خوخ"، وطن و500 كجم سكر، و950 كجم مكسبات طعم، و5 خلاط لخلط العصير، وماكينة لحام أكياس و1000 ستيكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

رمضان محافظة سوهاج سوهاج التموين ضبط

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