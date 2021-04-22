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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإدارة العامة لمستشفيات جامعة المنصورة توضح حقيقة الفيديو المتداول

صورة من الفيديو المتداول
صورة من الفيديو المتداول

https://www.elbalad.news/4786251أصدرت الإدارة العامة لمستشفيات جامعة المنصورة، بيانا منذ قليل، تعليقا على ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن فيديو نسب لأحد العاملين بمستشفى المنصورة الجامعى يرش المياه على مقاعد الانتظار داخل استراحة انتظار العيادات الخارجية لمنع  الجلوس عليها معللا ذلك بأنها تعليمات الإدارة.


جاء فى البيان أن قطاع المستشفيات الجامعية يحرص على تقديم الخدمات الطبية المنوطة به مع اتباع الإجراءات الاحترازية من وسائل التعقيم والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي الآمنة منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة كافة المترددين.

 

وأضاف البيان "تبين أن العامل الذي يظهر بالفيديو المذاع يتبع لإحدى شركات النظافة المتعاقد معها داخل قطاع المستشفيات، والذي أساء فهم تنفيذ تعليمات تطهير المكان وتعقيمه فكانت النتيجة ما تمت رؤيته في الفيديو".


وأعلن فى البيان أن إدارة المستشفيات الجامعية، أحالت الواقعة للتحقيق، وتوقيع العقوبة الفورية للمسؤولين عن متابعة تنفيذ أوامر الإداره في ذلك الشأن، مؤكدة أن هذا التصرف تصرفا فرديا لا يمثل السلوك العام داخل قطاع المستشفيات الجامعية، و الذى يصر على الالتزام باستقبال كافة المترددين من المرضى و ذويهم في حدود الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها، و تقديم الخدمات الطبية مع توفير سبل الراحة الممكنة، في إطار من الاحترام والتقدير.

عامل مستشفيات جامعه المنصورة

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