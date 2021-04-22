"سوهاج الجامعي" تستقبل طالبا مصابا بجرح قطعي بالرقبة وتحاول إنقاذه

استقبلت مستشفى سوهاج الجامعي، طالب مُصاب بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى واشتباه نزيف بها، بعد أن تعدى عليه موظف حكومي بالضرب بواسطة "سكين" بدائرة قسم أول سوهاج، بسبب خلافات الجيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي مفادها وصول الطالب (يوسف. ح. م - ١٨سنة - ويقيم دائرة القسم)، مُصاب بجرح قطعي بالرقبة واشتباه نزيف بها.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (ح. م. ا - ٥٨ سنة - موظف)، اتهم المدعو (خ. ف. ص - ٥٠ سنة - موظف)، بالتعدي على نجله بالضرب بواسطة "سكين" وإحداث إصابته المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته وبتضيق الخناق علاعترف بارتكابه الواقعة وإرشد عن السلام المُستخدم بها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.