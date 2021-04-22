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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسر جلال في كواليس تصوير مشاهد ضل راجل .. صور

أبطال مسلسل ضل راجل
أبطال مسلسل ضل راجل

يواصل النجم ياسر جلال، تصوير أحداث مسلسل ضل راجل ويشارك الجمهور بعدد كبير من الصور في كواليس التصوير كنوع من تشويق الجمهور للأحداث.

من ناحية أخري اعرب النجم ياسر جلال، عن سعادته بردود الأفعال التي تصل له عن مسلسل ضل راجل ويؤكد أن هناك العديد من المفاجآت في العمل.

ضل راجل يتصدر التريند

وكان النجم ياسر جلال قد تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بهشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله ضل راجل والآخر يحمل اسمه، وذلك بعد أن لاقت  الحلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

وكانت تعليقات الجمهور علي تويتر: "المسلسل رائع واداء ياسر جلال متميز" وكتب اخر: "ليه ياشهد عملتي كده" وكتب اخر: "ياسر جلال الاب حسيت أنه ابويا" ودعا آخر له أن يلتقي بفاعل هذه الجريمة في ابنته.

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ضل راجل الحلقة 8.. الكشف عن المتسبب في حمل ومحاولة إجهاض شهد

مسلسل ضل راجل يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء،  بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

ضل راجل ياسر جلال نيرمين الفقي نور اللبنانية مسلسل ضل راجل

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