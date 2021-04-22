مصرع تلميذ غرقا بترعة نجع حمادي بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقًا أثناء استحمامه بترعة نجع حمادي، بقرية العتامنة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل (إسلام. ق. م - ١١ سنة - تلميذ - ويقيم بذات الناحية)، جثة هامدة، إدعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق والده المدعو (جاد. م. م - ٣٩ سنة - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء استحمام نجل شقيقه بترعة نجع حمادي بقرية العتامنة دائرة المركز، ولعدم جودته السباحة، غرق بها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

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وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.