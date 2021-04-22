وزارة الصحة تعلن عن اتفاق مع شركة سينوفاك الصينية لإنتاج لقاح كورونا.. ونواب: فرصة لتعميق الصناعة المحلية.. ومصر تفعل مفهوم الحقوق الصحية للمواطنين

أحمد دياب: التوقيع مع شركة سينوفاك فرصة لتعميق الصناعة المحلية

نائب بالشيوخ: حرص كبير من القيادة السياسية لتوفير لقاح كورونا للمواطنين

برلماني بعد التعاون مع سينوفاك الصينية: مصر تفعل مفهوم الحقوق الصحية

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الخدمة الطبية تُقدم للمرضى والمصابين بكورونا على أعلى مستوى وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم التوقيع مع شركة سينوفاك للعمل على إنتاج لقاح كورونا، مؤكدا أنه خلال أيام قليلة سيكون هناك وفد من الصين للعمل على ذلك.

ونوه خالد مجاهد إلى أنه من المنتظر وصول 300 ألف جرعة من ضمن 2 مليون جرعة سيتم توريدها لمصر تباعا.

واكد نواب البرلمان على هذه الخطوة، لما لها أهمية في تعميق الصناعة المحلية، وتوفير إحتياجات المواطنين من اللقاح، والعمل على التصدير للخارج، خاصة واننا نمتلك خبرة رائعة في مجال تصنيع الدواء، مؤكدين على حجم العلاقات الطيبة بين مصر والصين والتطور الكبير الذي تشهده العلاقة هذه الفترة.

آراء النواب حول هذا الأمر

بداية أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن التوقيع مع شركة سينوفاك للعمل على إنتاج لقاح كورونا أمر هام ويصب في صالح المواطن المصري من توفير حياة صحية كريمة تليق به في مواجهة فيروس كورونا.



وأضاف دياب، في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مصر بدأت في إتخاذ خطواتها لكي تصبح مدينة صناعية كبرى، موضحًا أن عالم ما بعد كورونا فرض العديد من التحديات، حيث أن أزمة كورونا فرصة لتعميق الصناعة المحلية، وخصوصا توافر كل العناصر التي تنجح الصناعة المحلية.



وأضاف دياب، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على تحسين المستوى الصحي للمواطنين وذلك لمواجهة فيروس كورونا ، مفيدًا أنه هذا الأمر يساهم في توطين صناعات هامة في مصر وتعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا يشير لصلابة الاقتصاد المصرية.

وأشاد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، بأهمية التوقيع مع شركة سينوفاك للعمل على إنتاج لقاح كورونا، منوها إلى أن العلاقات بين مصر والصين تشهد نوع التطور الكبير .

وأضاف عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد: انه يجب الإسراع في تنفيذ الإتفاق المصري الصيني في أسرع وقت، موضحا أن مصر قد تكون مركز مهم في المنطقة لتوزفير اللقاح للقارة الأفريقية وليس مصر فقط.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك حرص كبير من القيادة السياسية على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، من اجل مجابهة هذا الخطر الذي يهددنا جميعا، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون من الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

فيما أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتوقيع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتفاقيتين لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني في مصر، موضحًا أن مصر بدأت تفعل مفهوم الحقوق الصحية للمواطنين باعتبارها من أهم الحقوق.



ولفت حماد أن الدولة المصرية تسير في سياق تنموي كبير، مشيرا إلى أن التعاون مع شركة سينوفاك الصينية، يؤكد سير مصر على الطريق الصحيح، وما تبذله من جهود كبيرة في هذا الملف.



وأوضح عضو البرلمان، أنه من خلال التصنيع المحلي للقاح ، سيتم تامين إحتياجات الدولة من اللقاح، وفتح باب التصدير للخارج، فضلا عن وجودج كبرة كبيرة للدولة المصرية في تصنيع الدواء، حيث أنها كانت رتئدة في هذه الصناعة.

