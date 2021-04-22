أصالة: أنغام لا ترد على اتصالاتي .. والأخيرة: نوايا الاعتذار الحقيقية مش للعرض والشو

حلت المطربة “أصالة” ضيفة على برنامج "سوالف رمضانية" الذي يذاع عبر إذاعة "روتانا".

وتحدثت عن أزمتها مع الفنانة أنغام قائلة: "هذا نداء لنغومة، ردي على مسجاتي أو دقيلي لو سمحتي.. أنا عصبت.. إذا مارديتي راح أجيلك البيت".

كما أضافت: "قاعدة أدقلها من الصبح ما بترد، دقتلها 4-5 مرات وبعتلها رسائل ما بترد وفي آخر رسالة قلتلها لو ما بتردي عليا هاجي على بيتك نتفاهم هذا نداء لنغومة ردي عليا".

ومن ناحية اخرى حلت المطربة أنغام على البرنامج نفسه وفي سؤال لأنغام عن مسامحتها شخصا ارتكب في حقها خطأ واعتذر بعدها، ردت قائلة: "الأمور دي مش بتاعة واتس أب أو سوشيال ميديا، الحاجات دي بتبقي بين نفسك وربنا وبين الإنسان اللي حصل بينك وبينه خلاف، الأمور دي حقيقيتها أنها تبقي جوا الإطار الشخصي، علشان تحس إنها حقيقية وفيها صدق والنوايا حقيقية وماتبقاش للعرض أو الشو".

وأكدت أنغام أنها تسامح من أخطأ في حقها حسب نوع الغلط، وتابعت :"فيه حد ممكن تساميحه لو غلط فيكي، وفي حد ما تعرفيش تنسي له الغط، أو يفضل معلم فيكي لأنه كان غلط عن قصد وتعمد، الأخطاء عن عمد لمصلحة دي أمور ما تتنسيش بيبقي صعب فيها السماح شوية".

ويذكر ان قدمت المطربة أصالة اعتذارا إلى الفنانة أنغام، وذلك بعد فترة توتر كبيرة في العلاقة بينهما حيث هاجمت أصالة الفنانة أنغام بعد زواجها من الملحن أحمد إبراهيم زوج ابنة أخت طارق العريان زوجها السابق .

ونشرت أصالة على صفحتها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة لأنغام مع ابنيها عمر وعبد الرحمن وعلقت عليها "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير".

تابعت "وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض .. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".

بدأت قصة الخلاف بين الثنائي الفني الذي جمعتهما علاقة صداقة لفترة لا بأس بها ثم فرقهما خلاف عائلي، بإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوج من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، وذلك في مطلع العام الماضي، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

وقالت أصالة في تصريح خلال استضافتها في برنامج «عايشة شو»، مع الإعلامية عائشة عثمان، أنها لم تكن تعرف القدر الذي تستحقه أنغام من مشاعر الصداقة التي جمعتهما حيث أكدت خلال حديثها أن إعلام خبر الزواج أزعجها كثيرًا، كما أوضحت أنها لم تعاتبها بشأن هذا الأمر واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال خاصية «البلوك».

وأضافت أن علاقتها بأنغام كانت تصل إلى حد الأخوة، لذلك شعرت بالغدر، واصفة ما حدث ب «خراب البيوت»، مشيرة إلى أن بعد هذا الموقف لن تعود العلاقة كما كانت سابقة