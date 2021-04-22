عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسجد النصر بالمنصورة أكبر مساجدها وذو تاريخ ديني عريق ..يتسع لآلاف من المصلين

مسجد النصر بالمنصورة
مسجد النصر بالمنصورة

تميز بعراقته كأحد اكبر المساجد بمحافظة الدقهلية حيث يعد مسجد النصر من أكبر وأشهر المساجد التى يتوافد عليها المصلون، خاصة فى شهررمضان الكريم حيث كان يمتلأ بالمصلين دائما ، لولا جائحة كورونا والتى تسببت فى تقليل الاعداد التى تؤدى الصلاة.

 

مسجد النصر..ذو تاريخ كبير لا ينسى فقد بناه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 على مساحة أربعة آلاف متر مربع و تم تسميته باسم مسجد جمال عبد الناصر ثم تغير اسمه شفاهية إلى مسجد النصر الكبير فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد انتصار أكتوبر المجيد.

 

ويتميز مسجد النصر بأن له شكلا زخرفيا ومعماريا رائعا ومميزا إضافة إلى أنه أنشئ بمنطقة مميزه بشارع الجيش ذلك الشارع الذى يعد من أهم وأشهر شوارع المنصورة.

 

وتوافد مشاهير المشايخ على مسجد النصر فى المناسبات لإلقاء الخطب وقدم إليه فضيلة الشيخ الراحل جاد الحق والشيخ محمد سيد طنطاوى والشيخ نصر فريد واصل وغيرهم.


وفى المناسبات الدينية تقام به الاحتفالات الكبيرة ويحضرها المسئولون بالمحافظة وكبار رجال الدين علاوة على خروج الجنازات الكبيرة والجنائز العسكرية لشهداء الشرطة وذلك لوجود النصب التذكارى على بعد حوالى 100 من المسجد والذى يقام أمامه سرادق العزاء إضافة لوجود سرادق عزاء كبير لمشاهير الدقهلية بجوار المسجد.

 

ويتسع المسجد فى صلاة الجمعة لحوالى 5000 مصلى وذلك نظرا لكبر مساحته وحجمه الكبير الذى جعله مسجدا مميزا وتاريخي أيضا.

مسجد النصر المنصورة اكبر الدقهلية

موضوعات متعلقة

نائب رئيس تنمية المجتمعات العمرانية يزور مدينة المنصورة الجديدة

ترشيحاتنا

ما هي اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي .. القانون يجيب

وزيرة الصحة الأرجنتينية: نمر بأسوأ لحظة لوباء "كورونا" منذ ظهوره

نصابون يخدعون ثرية صينية ويستولون على 32 مليون دولار بخدعة بسيطة

أمريكا: لاحظنا تقدما معينا في محادثات فيينا لكننا بعيدون عن أي نتيجة ملموسة

الهاني سليمان: حصلنا على 3 نقاط من الأهلي وسنركز في الفترة المقبلة

مفاجأة صادمة.. تطور الحالة الصحية لطفلة بريطانية ولدت بقلب خارج جسدها.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

أول قرار في الأهلي بعد الخسارة من سموحة بالدوري

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ