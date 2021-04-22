مسجد النصر بالمنصورة أكبر مساجدها وذو تاريخ ديني عريق ..يتسع لآلاف من المصلين

تميز بعراقته كأحد اكبر المساجد بمحافظة الدقهلية حيث يعد مسجد النصر من أكبر وأشهر المساجد التى يتوافد عليها المصلون، خاصة فى شهررمضان الكريم حيث كان يمتلأ بالمصلين دائما ، لولا جائحة كورونا والتى تسببت فى تقليل الاعداد التى تؤدى الصلاة.

مسجد النصر..ذو تاريخ كبير لا ينسى فقد بناه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 على مساحة أربعة آلاف متر مربع و تم تسميته باسم مسجد جمال عبد الناصر ثم تغير اسمه شفاهية إلى مسجد النصر الكبير فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد انتصار أكتوبر المجيد.

ويتميز مسجد النصر بأن له شكلا زخرفيا ومعماريا رائعا ومميزا إضافة إلى أنه أنشئ بمنطقة مميزه بشارع الجيش ذلك الشارع الذى يعد من أهم وأشهر شوارع المنصورة.

وتوافد مشاهير المشايخ على مسجد النصر فى المناسبات لإلقاء الخطب وقدم إليه فضيلة الشيخ الراحل جاد الحق والشيخ محمد سيد طنطاوى والشيخ نصر فريد واصل وغيرهم.



وفى المناسبات الدينية تقام به الاحتفالات الكبيرة ويحضرها المسئولون بالمحافظة وكبار رجال الدين علاوة على خروج الجنازات الكبيرة والجنائز العسكرية لشهداء الشرطة وذلك لوجود النصب التذكارى على بعد حوالى 100 من المسجد والذى يقام أمامه سرادق العزاء إضافة لوجود سرادق عزاء كبير لمشاهير الدقهلية بجوار المسجد.

ويتسع المسجد فى صلاة الجمعة لحوالى 5000 مصلى وذلك نظرا لكبر مساحته وحجمه الكبير الذى جعله مسجدا مميزا وتاريخي أيضا.