الإدارية العليا تقضي بإلغاء قرار وزير التعليم في قضية الغش الجماعي بكفر الشيخ

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة عليا فحص طعون، أمس الأربعاء، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني في قضية الغش الجماعي بكفر الشيخ لعشرات الطلاب الذين تم اتهامهم بالغش الجماعي والتعدي على الملاحظين ومراقبي اللجان بامتحانات الثانوية العامة وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار وإلزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرا الدعوي .

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.