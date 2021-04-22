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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عكاشة يوضح أهداف جولة وزير الخارجية لدول أفريقيا

جولة وزير الخارجية
جولة وزير الخارجية الأفريقية

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجولة الإفريقية لوزير الخارجية شديدة الأهمية، حيث شاهدنا جميعا مجموعة من المحطات جميعها لا تقل أهمية عن بعضها البعض، موضحا: جرى اختيار مجموعة الدول بعناية.

ولفت إلى أن هناك رغبة مصرية حقيقة واضحة منذ اللحظة الأولى لإطلاع الأشقاء الأفارقة في دول رئيسية بتفاصيل الموقف المصرى والمستجدات، وخاصة بعد جولة كينشاسا الأخيرة، ووضوح الأداء الإثيوبى الذى يتعمد الإفشال.

وأضاف “عكاشة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من المهم للدولة المصرية أن تطلع الأشقاء الأفارقة والدول ذات التأثير وذات الاهتمام بهذا الملف، حيث أنهم دول لها مكانتها في الإقليم والمجتمع الدولى.

وأوضح أن بعض هذه الدول يشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن مثل دولة النيجر، والتي كانت المحطة السابقة لمحطة اليوم "السنغال" وتم إحاطته بكافة التفصيلات التي حدثتالفترة الماضية وتقديم تهنئة خاصة من الرئيس السيسي لرئيس النيجر على توليه المسئولية منذ أسابيع قليلة. 

 

الجولة الأفريقية جولة كينشاسا السنغال الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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