أحمد كريمة يرد على من يحرمون فوائد البنوك

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يشتغل أجيرًا مثلما يعتقد البعض عند السيدة خديجة رضي الله عنها، ولكنه عمل بمالها بمفهوم المضاربة الذي تعمل به البنوك وصندوق البريد.

وأضاف كريمة خلال لقاءه التلفزيوني أن البعض قد يتحدث عن حرمة الفوائد بسبب تحديد سعر الفائدة مسبقاً.

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف ، إلى أ من يحرم فوائد البنوك من السلفين أو ممن على شاكلتهم، ليس لديه أي دراية بالفقه ، مؤكداً أن فوائد البنوك حلال.