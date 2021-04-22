نائب بالشيوخ: حرص كبير من القيادة السياسية لتوفير لقاح كورونا للمواطنين

أشاد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، بأهمية التوقيع مع شركة سينوفاك للعمل على إنتاج لقاح كورونا، منوها إلى أن العلاقات بين مصر والصين تشهد نوع التطور الكبير .

وأضاف عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد: انه يجب الإسراع في تنفيذ الإتفاق المصري الصيني في أسرع وقت، موضحا أن مصر قد تكون مركز مهم في المنطقة لتوزفير اللقاح للقارة الأفريقية وليس مصر فقط.

عمرو عكاشة: حرص من القيادة السياسية على توفير اللقاح للمواطنين

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك حرصا كبيرا من القيادة السياسية على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، من أجل مجابهة هذا الخطر الذي يهددنا جميعا، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون من الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الخدمة الطبية تقدم للمرضى والمصابين بكورونا على أعلى مستوى وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم التوقيع مع شركة سينوفاك للعمل على إنتاج لقاح كورونا، مؤكدا أنه خلال أيام قليلة سيكون هناك وفد من الصين للعمل على ذلك.



ونوه خالد مجاهد إلى أنه من المنتظر وصول 300 ألف جرعة من ضمن 2 مليون جرعة سيتم توريدها لمصر تباعا.